Nadal se na kurtu sám zranil: Byl to trest za to, jak špatně jsem hrál!

Zápas s Fogninim zůstale asi španělskému tenistovi dlouho v paměti. Během duelu se totiž Nadal nešťastně trefil raketou do nosu, ze kterého se mu okamžitě spustila krev. Tenisová hvězda později překvapila svým vyjádřením...

„Dost mě to bolelo a na začátku jsem pociťoval závrať. Pravdou je, že jsem se bál, protože jsem si myslel, že je zlomený. Tím si ještě nejsem jistý, protože od té doby, co jsme dohráli zápas, je nos oteklý,“ vrátil se ke »krvavé dohře« na kurtu.

Trápení s nosem ale nebylo to jediné, s čím se Nadal na US Open musí vypořádat. Na osobní pohodě mu nejspíš nepřidává ani fakt, že se u jeho těhotné manželky vyskytly komplikace, kvůli kterým musela být dokonce odvezena do nemocnice.

Navzdory všemu ale Španěl dokázal Fogniniho překonat a nakonec jej přehrál po výsledcích 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.