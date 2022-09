Mezinárodní ostuda na Slovensku, v hlavní roli příznivci fotbalového Slovanu Bratislava. Celý svět si připomíná Její Veličenstvo královnu Alžbětu II. (†96), která včera zesnula, sportovní události nevyjímaje. Na začátku utkání Evropské konferenční ligy mezi Slovanem a litevským Zalgirisem se držela minuta ticha za britskou panovnici. Příznivci domácích se ale rozhodli, že udělají další ostudu, a během pietního aktu začali pískat! Stejný skandál nastal ve Skotsku, kde královna zemřela.

Celý svět nyní uvidí, že burani, kteří pískali během minuty ticha za královnu Alžbětu II., pocházejí ze Slovenska, konkrétně z Bratislavy. Ultras ŠK Slovan Bratislava mají na svém kontě už mnoho prohřešků, ale žádný nebyl v mezinárodním měřítku tak velký jako tenhle.

Zneuctění památky Jejího Veličenstva se tak řadí k dalším skandálům jako například k tomu, který se odehrál vloni v Trnavě. Chuligáni Slovanu tehdy vtrhli na trávník, a jako smyslu zbavení se přímo na hřišti začali rvát s ultras Spartaku Trnava.

Majitel bratislavského celku Ivan Kmotrík st. v minulosti dokonce prohlásil, že zvažuje prodej klubu. Důvod? Znechucení nad věčným placením pokut, které má na svědomí neukázněné chování těchto individuí.

,,J**at královnu!"

Slovensko ale není jedinou zemí, která si v souvislosti s úmrtím panovnice uřízla ostudu. O pořádné pozdvižení se postarali také ve skotském hlavním městě Edinburghu. V zápase mezi Hearts a Istanbulem Basaksehir během minuty ticha, která se držela na začátku druhého poločasu, někdo zařval ,,J**at královnu!". V ten moment se spustila lavina nadávek lidí okolo, kteří se k němu připojili.

Někteří začali zpívat britskou hymnu ,,God Save the Queen", jiní na tyto fanoušci začali bučet. ,,Někteří bučeli, někteří prskali nadávky směrem ke královně. Další se snažili držet minutu ticha, a čtvrtá část fanoušků zpívala hymnu. Byl to totální chaos a bylo to velice neuctivé," sdělil jeden příznivec webu Daily Mail. ,,Její tělo teď leží v tomto městě a lidé se chovají takhle," doplnil smutně na závěr.