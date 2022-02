Sparta - Partizan 0:1. Zbytečný gól v závěru po chybě Letenských

Devatenáctiletý obránce Sparty Martin Suchomel zasáhl do utkání Konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad • Blesk: TONDA TRAN

Věřili v odpustek. V omluvenku za bídný víkendový výkon proti Plzni. Fanouškům ho ovšem fotbalisté Sparty nedoručili. V úvodním utkání play off Konferenční ligy podali včera večer další nepřesvědčivý výkon, v závěru zápasu navíc zaváhání zadních řad potrestal krásným lobem Queensy Menig a Srbové tak výhrou 1:0 odsunuli Letenské na pokraj vyřazení. Za týden čeká v Bělehradě Adama Hložka a spol. pořádně těžká šichta.

Další zemětřesení v sestavě, další snaha najít optimální základní sestavu. Ovšem znovu nevydařená. Sparta sice měla utkání s Partizanem dlouho pod kontrolou, v závěru se ale dopustila kardinální chyby, která jí odsunula až na hranu evropské propasti.

V 78. minutě ve středu pole lacino odevzdal balon střídající Ladislav Krejčí starší, Partizan založil bleskový výpad, který zakončil povedeným lobem záložník Queensy Menig. A rozhodl.

Domácí už se na odpověď nezmohli. Vyrovnat neměli pořádně z čeho. Opravdu vyložených šancí měli zhruba stejně, jako bylo poslanců, které v posledních dnech pustil v parlamentu ke slovu Tomio Okamura. Tedy minimum.

Tu vůbec největší zakončoval v prvním poločase po centru Jakub Peška z pravého křídla zakončoval Dávid Hancko. Jeho hlavičku na zadní tyč ale vyrazil mrštným zákrokem gólman Aleksandar Popovič. Krátce poté zakončoval v nadějné pozici Adam Karabec, hradbu těl přes sebou ale neprobořil.

Jinak to směrem dopředu neladilo. Když už rudí vyrazili k zajímavému výpadu, zpravidla je zradila přesnost v předfinální fázi. Po šestnáctku se Sparta dostala, dál už to nešlo. I proto na hostujícího gólmana za celé utkání vyslala pouze jednu střelu. A to je žalostně málo.

Prohrát navíc mohla ještě výraznějším rozdílem, Miloš Jojič ale v úplném závěru vyloženou příležitost neproměnil.

I tak ale Pražany za týden v Bělehradě čeká pořádně náročná šichta. Budou čelit hordě fanatických fanoušků Bělehradu, někteří z nich se ostatně dostali do ochozů už včera. Část z nich „vpustili“ za turnikety permanentkáři Sparty, kterým se v Srbsku dostane reciproční pomoci. Další část pak zamířila do sektoru na žádost policie, která několik desítek příznivců Partizanu stáhla z bezpečnostních důvodů z ulic Prahy právě na tribunu.

Především ale budou muset mazat manko z domácí bitvy. A to půjde jen těžko, pokud významně nezvýší kvalitu v útočné fázi. Ta je totiž momentálně vysoce nedostatečná.