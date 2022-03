Holeš litoval: Zkomplikovali jsme si to. Sora bych chytat nechtěl

PŘÍMO ZE ST. PÖLTENU | Když trenér Jindřich Trpišovský dostal na tiskové konferenci otázku, zda byl nejlepším hráčem slávistického mužstva Yira Sor, zakroutil nesouhlasně hlavou. Řekl jiné jméno: Tomáš Holeš. A následně ho zahrnul superlativy. Univerzál v bíločerveném byl zase v ráži. Navzdory porážce 3:4 s Lincem odehrál na stoperu bravurní partii a měl zásadní podíl na postupu do čtvrtfinále Konferenční ligy. „Doufám, že konečně dojdeme dál. Mohli bychom to tento rok už zlomit,“ vzpomněl si na dva předchozí krachy ve stejné fázi soutěže, byť na platformě Evropské ligy.

Štve vás, že jste závěr nezvládli a ztratili vedení 3:1?

„Ano, jde o postup s trochou pachuti. Nicméně jsem šťastný, že jsme ve čtvrtfinále. Chtěli jsme vyhrát i v odvetě, bohužel jsme si to zkomplikovali nejvíc, jak jsme mohli. Přitom jsme měli zápas pod kontrolou, až do druhé červené karty. Soupeř se celou dobu bál, aby mu Yira (Sor) zase neutekl. Ale po vyloučení Plavšiče ucítil Linec šanci, k tomu ty nešťastné góly... Na konci jsem byl rád, že jsme to ukopali. Jít do prodloužení by byl velký problém.“

Jak si vážíte dalšího postupu do čtvrtfinále?

„Je to skvělý. Jsme zase mezi osmi, mezi tak výbornými týmy. Čekají nás další kvalitní zápasy v Evropě, což budou další cenné zkušenosti a zážitky. Z tohoto pohledu jsem šťastný za každý evropský dvojzápas. Doufám, že konečně dojdeme dál. Mohli bychom to tento rok už zlomit.“

Koho si z osudí přejete?

„Nechci Feyenoord. Přál bych si AS Řím nebo Basilej. Tam bych se chtěl podívat.“

LASK doslova ničil Yira Sor. Jak se vám s ním hraje?

„Hlavně jsem rád, že máme Yiru na naší straně. Upřímně, chytat bych ho nechtěl. Dnes nám zase hrozně pomohl. Dal gól, další připravil, je opravdu velkým nebezpečím pro obranu soupeře. Kluci dovedou využít jeho rychlosti, ale on si spoustu akcí udělal sám. Umí hrát i zády k bráně, to je další plus. Jsme zvědavý, jak to s jeho výkonností bude dál, protože neustále stoupá.“