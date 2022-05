Jágr ladí tým. Ale těší se i do Bratislavy. Bude to naše noc! hlásí

Jaromír Jágr s obrazem, který během Noci s legendou šel do dražby • facebook.com/@vdnpromo

Jaromír Jágr se zdraví s fanoušky po příchodu do sálu Fora Karlín • facebook.com/@vdnpromo

Kladenští fanoušci ještě vstřebávají oslavy z toho, že se jejich tým udržel mezi elitou. Ale pro majitele Jaromíra Jágra je to naopak období plné starostí. Sestavuje tým pro příští sezonu, shání náhradu za kouče Davida Čermáka, který odešel do Motoru. Do toho se chystá i na další pokračování show Noc s legendou – tentokrát v Bratislavě (12. května). Na akci zbývá v prodeji posledních 70 vstupenek.