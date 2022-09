Peklo během derby v Bukurešti: Létající ploty, pyrotechnika a rvačky!

Stadionul Dinamo byl v pátek večer dějištěm derby mezi Dinamem a Steauou Bukurešť. Nezůstalo ale jen u fotbalu. Fanoušci obou celků se do sebe během duelu několikrát pustili. Porvali se navíc nejen mezi sebou, ale také s policisty.

Po utkání zaplavila internet videa, která ukazují, že se fanoušci během derby několikrát »urvali ze řetězu«. Servali se před začátkem duelu, během poločasu a také na konci zápasu. Do akce proto museli několikrát policisté a psovodi, ale z nahrávek je zřejmé, že ani to chuligány neuklidnilo.

Fanoušci se totiž vzápětí pustili právě i do ochránců zákona, proti kterým použili jako zbraň hasičáky, pyrotechniku, sedačky anebo kousky plotu.

Výsledek zápasu 2:1 pro Steauou šel tak poměrně stranou. Samotný incident samozřejmě nezůstal bez odezvy a na peklo, které na stadioně vypuklo přišly reakce i z těch nejvyšších míst. Například bývalý šéf nejvyšší rumunské fotbalové ligy Dumitru Dragomir volá po potrestání všech, kteří se na útoku podíleli a považuje za vhodné, aby se nasadil model anglických trestů.

To by v praxi znamenalo, že například už jen použití pyrotechniky může vést k zákazu vstupu na stadion, případně zápisu do trestního rejstříku. Pravdou je, že v takovém případě by asi po pátečním utkání řady návštěvníků bukurešťských celků poměrně prořídly...