Skandál v Itálii, VAR obral Juventus o regulérní gól! Nikdo to nechápe

Divočina? Zápas Juventusu se Salernitanou představuje perfektní definici. Arkadiusz Milik ve čtvrté minutě nastavení dokonal obrat z 0:2 na 3:2 a v euforii si svlékl dres, ačkoli již jednu žlutou měl. Následovalo vyloučení. A co hůř, gól byl odvolán a utkání skončilo remízou 2:2. Po závěrečném hvizdu se ale objevily obrázky, které dokazují, že VAR okradl „Starou dámu“ o regulérní gól.

Opět je tedy příhodné si položit otázku – pomáhá video fotbalu, nebo spíš škodí? V případě Juventusu platí to druhé. Chyba VARu ho připravila o vítěznou branku.

Co přesně se stalo? Běžela čtvrtá minuta nastavení. „Stará dáma“ jen před pár okamžiky srovnala z 0:2 na 2:2 a hnala se za otočkou. Vybojovala rohový kop, který rozehrál Juan Cuadrado. Do vzduchu se pověsil Milik a hlavou míč poslal do sítě. Gól, 3:2!

Stadion explodoval radostí, Polák v laufu zapomněl, že už jedno žluté napomenutí vlastní a strhl ze sebe dres. Nebo možná obětoval předčasný odchod do sprch stylové oslavě? To ví jen on.

Nicméně vše přišlo vniveč. Aktéři obou celků byli připraveni rozehrát, když hlavní rozhodčí dostal do sluchátek příkaz, aby šel celou situaci ještě přezkoumat k videu.

Na záběrech, které byly v danou chvíli dostupné, se Leonardo Bonucci nacházel ve zjevném ofsajdu. Po míči se natahoval, ale nedotkl se ho.

Podle tohoto záběru rozhodčí rozhodli, že se jedná o ofsajd • Foto Twitter.com

„Sudí se hájili tím, že jsem aktivně zasáhl do hry, ale Sepe (gólman Salernitany) by na balon stejně nedosáhl. Neměl šanci,“ líčil Bonucci po zápase. A měl pravdu. Brankář se jen ohlížel, pohyb 35letého stopera ho nikterak neovlivnil.

Odvolaný gól vyvolal vlnu emocí, na hřišti se strhla vřava. Kromě Milika vyfasoval na domácí straně červenou kartu ještě Cuadrado a také kouč Massimiliano Allegri, na straně hostí pak Federico Fazio.

V těchto momentech ještě Juventus nevěděl, že se vůbec nejednalo o ofsajd. Nemohla o něm být ani řeč.

Hostující Antonio Candreva totiž pokrýval poblíž rohu rozehrávku nakrátko a následně se zapomněl. Když tedy Milik hlavičkoval a míč prosvištěl kolem Bonucciho „v postavení mimo hru“ do sítě, všechno bylo v pořádku.

Jenže z tohohle záběru je zřejmé, že o ofsajd se jednat nemohlo... • Foto Twitter.com

Tenhle záběr se objevil až po utkání. „To video nikdo neviděl,“ hlásil Allegri poté, co se k němu dostalo. Ale příliš pozdě pro všechny…

Kde se stala chyba? Proč rozhodčí neviděli Candrevu, který legitimoval postavení Bonucciho? Jen stěží se vymlouvat na to, že neměli dostupné záběry. Hrací plochu na stadionu Juventusu monitoruje několik desítek kamer, stačilo přepnout na jiný pohled.

Spíš se nabízí, že sudí u videa úplně opomenul možnost, že by někdo mohl být ještě u postranní čáry. Záběr, podle kterého se rozhodlo, že se jedná o ofsajd, se zaměřoval výhradně na pokutové území.

No, v Itálii mají o zábavu postaráno… Jediná útěcha pro „Starou dámu“ je ta, že šlo „běžný“ ligový zápas šestého kola. Co když ale bude Juventusu na konci sezony chybět třeba bod k titulu? To pak tahle křivda asi dostane nový rozměr.

Na neuznaný gól Juventusu a záběry VARu se podívejte tady v čase 2:24.