Viník smrtelné nehody kamarádů Jaroše prosil o čas: Soud ho poslal do vězení!

Za mříže. Tak zněl verdikt soudu v Náchodě, který poslal řidiče Jana Č. (38) do vězení za porušení podmínky, kterou dostal skutek z minulosti. Navíc je obviněný z toho, že v srpnu autem v Adršpachu smrtelně zranil Zikmunda Schwazrkopfa mladšího a Matěje Molcára, dva kamarády známého českého horolezce Radka Jaroše (58).

Až do letošního května byl Jan Č. v podmínce. Důvod? Před šesti lety smrtelně zranil seniorku, a opět autem. Do chládku tehdy neputoval. Soud se nyní rozhodl pro nepodmíněný trest poté, co se ve zkušební době dopustil pěti deliktů.

Speciální recidivista

Hlavním tématem tedy bylo, jestli Jan Č. po dobu podmínky vedl řádný život. A co se vlastně v listopadu 2016 stalo? V Červeném Kostelci couval autem, ovšem nevěnoval tomu dostatečnou pozornost. Vozem následně srazil seniorku, která na následky poranění hlavy zemřela později v nemocnici. Od soudu dostal o rok později trest patnáct měsíců vězení s odkladem na pětiletou zkušební dobu. Mimo jiné obdržel také pětiletý zákaz řízení, který ale opakovaně porušoval.

„Jeví se jako speciální recidivista, vysoce nebezpečný pro silniční provoz, do současné doby za ním zůstávají tři mrtví,“ prohlásil u soudu státní zástupce Radim Faltus. Během oné zkušební doby byl Jan Č. odsouzen, a to hned dvakrát. V obou případech to bylo kvůli řízení auta. Kromě toho si připsal i tři přestupky.

Čeká ve vazbě

U soudu Jan Č. uvedl, že je nervózní a špatně se soustředí. Požádal tedy soudce Jana Bergmanna o více času na svou přípravu k jednání. Ten ale žádost zamítl. Po závěrečném slovu obviněného, který řekl, že ho páchání další trestné činnosti mrzí, ho poslal soud na 15 měsíců do věznice s ostrahou. Následovala stížnost ze strany odsouzeného. Případem se tedy bude zabývat Krajský soud v Hradci Králové. Za svou řidičskou kariéru už má u policie na kontě přes 20 záznamů.

Muž je aktuálně ve vazbě za smrtelnou nehodu z minulého měsíce. Během ní srazil dva kamarády horolezce Jaroše a majitele firmy HighPoint, Zikmunda Schwarzkopfa mladšího a Matěje Molcára. Jestli Krajský soud dnešní rozhodnutí náchodského soudu potvrdí, nastoupí Jan Č. podle slov státního zástupce do výkonu trestu. Poté ho bude čekat soud za neštěstí, které zavinil v Adršpachu, tento případ je zatím ve fázi vyšetřování.