Svatbu má Samková za sebou. Co vyhlídky na dítě? Ty ji prý děsí

as,

Autor: as, pl

Pořadí neměli dané. Napřed svatba, až potom miminko? Nebo naopak? Snowboardcrossařce Evě Samkové (29) a herci Marku Adamczykovi (34) vyšla nejdříve veselka. Je podle nich malý zázrak na dohled?

„Vždycky jsem si představoval, že to půjde ruku v ruce, ale nikdy jsem si neurčoval pořadí,“ práskl Adamczyk loni Blesku s tím, že založení rodiny není na pořadu dne. Herec, který si zahrál například ve snímcích jako Lidice nebo Poslední závod, se s o pět let mladší olympijskou vítězkou oženil uprostřed Krkonoš.

Svatbu drželi v tajnosti až do poslední chvíle. ,,Tyto věci moc neřeším a dávám si prstýnky na prsty, na které mi sedí, takže mě vůbec nenapadlo, že by to tak mohli lidé brát," vyvracela Eva na jaře spekulace o možném zasnoubení.

Nyní má svatbu za sebou, a nabízí se otázka, kdy přivede na svět potomka? „Vždycky, když tohle téma přijde na přetřes, tak se Eva trošku vyděsí. Takže to zatím nediskutujeme,“ prozradil Marek před časem Blesku. Změnila už Samková od té doby názor?