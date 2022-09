Špatné vidiny pro Piquého: Barca už s ním nepočítá?

Na osobní život si asi Gerard Piqué (35) nemůže stěžovat. Vedle své mladé přítelkyně (23), která po jeho boku nahradila zpěvačku Shakiru (45), jenom kvete. V kariérním životě se ale evidentně smráká. Podle všeho se na něj pomalu, ale jistě, jeho milovaná »Barca« chystá zanevřít. A důvod zní dost reálně...

Španělská média spekulují o tom, že se ve slavném katalánském klubu blíží Piquého konec. Barceloně prý má být na obtíž především platový výměr slavného obránce. Za jednu sezónu by mu totiž mělo na účtu přistát 52 milionů eur, což není úplně málo.

Piqué má sice aktuální smlouvu až do roku 2024, ale pravdou je, že při ohlédnutí na to, kolik minut hry už v aktuální sezóně sledoval jenom z lavičky, se nezdá, že by s vysokým Španělem klub ještě tak dlouho počítal...

Gerard za A tým Barcy nastupuje od roku 2008 a v minulosti se nechal slyšet, že by za jiný klub už ani nechtěl hrát. Není tak divu, že zahraniční tisk spekuluje o tom, že ruku v ruce s koncem v Barceloně přijde také ukončení kariéry.

Sám Piqué se ale snaží ohledně své budoucnosti v klubu zůstat optimistický. Podle svých slov věří, že se z jeho sezení na lavičce nestane tradice a naopak má stále týmu spoustu co předat nejen na hřišti, ale také v šatně.