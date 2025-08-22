Satoranský nejede na mistrovství Evropy, tajný zákrok nepomohl. Jak vypadá soupiska?
Česko s konečnou platností zná dvanáct vyvolených, kteří budou bojovat na EuroBasketu 2025. Kouč Diego Ocampo udělal se svým štábem rozhodující krok, když musel vyškrtnout pět jmen. Bohužel je mezi nimi i Tomáš Satoranský (33). Hvězda Barcelony bojovala celou přípravu s bolavými zády. Zranění nakonec vyhrálo. Pátý EuroBasket v řadě tak někdejší hráč Washingtonu Wizards či Chicaga Bulls do statistik nepřidá. Sport Magazín k Eurobasketu objednávejte ZDE>>>
Stav Tomáše Satoranského bylo zdaleka největší téma pro páteční ladění soupisky, kterou čeká let do Lotyšska na závěrečný turnaj. Klíčový hráč Barcelony i národního celku toho v přípravě moc nenahrál. Trénoval individuálně v mlhavém oparu nejistoty kolem jeho pochroumaných zad. Problémy se s ním táhly už od konce klubové sezony.
„Dnes po desáté hodině proběhl telefonát s Tomášem Satoranským, v němž nám oznámil, že po předem domluvené konzultaci s hlavním lékařem týmu Barcelony se rozhodl nepřipojit k reprezentačnímu týmu před EuroBasketem a zůstat dál v tréninkově-rehabilitačním procesu,” uvedl generální manažer reprezentace Jiří Welsch.
Mnoho lidí přitom pracovalo na tom, aby se zamýšlený lídr Česka na šampionát přece jen podíval, jak odtajnil celý proces Welsch. „Tomáš na konci července začal po několika dnech tréninků cítit diskomfort a bolesti v oblasti bederní páteře. My jsme s ním okamžitě začali s pomocí našich fyzioterapeutů a kondičních trenérů pracovat. Tomáš s námi ještě odletěl na úvodní přípravná utkání do Španělska, kde se hned po prvním zápase ukázalo, že ta zdravotní obtíž není nevážná věc, takže jsme se s Tomášem domluvili, že se nebude vracet do Prahy, ale odcestuje do Barcelony, kde podstoupí prohlídku u klubového lékaře a zároveň vyšetření magnetickou rezonancí. Tam se potvrdily věci, co Tomáše trápily už na konci sezony, a došlo k rozhodnutí, že ke zmírnění bolestí podstoupí menší lékařský zákrok s návaznou rehabilitací.
Tam začal běh s časem, zda se podaří rehabilitaci uspíšit tak, aby se Tomáš mohl připojit zpět k týmu. První rehabilitační týden strávil v Praze, my jsme pomohli zprostředkovat i schůzku s profesorem Pavlem Kolářem, aby Tomáš dostal také, řekněme, druhý lékařský názor od člověka ve světě sportu extrémně respektovaného,” shrnul generální manažer. Cestu Satoranského do Barcelony se tak národnímu tým dařilo tutlat. Neoficiální informace spíše zněly tak, že Satoranský se připravuje individuálně v Praze.
Trenér Ocampo ještě po čtvrteční generálce s Gruzií avizoval, že bude hodně záležet na samotném hráči, jak se bude cítit, ale zmínil, že je také důležitý názor odborníků. Satoranského stav se zkrátka neslučuje s účastí na šampionátu.
Konečnou nominaci pro EuroBasket tak napověděla už pardubická generálka proti Gruzii, kterou Češi zvládli 100:87. Jen vedle lavičky zápas sledovali Ondřej Husták, František Rylich, Ondřej Hanzlík a David Böhm. Byl to jasný signál. Ani jeden z nich se nakonec do Rigy nepodívá.
Čekalo se tak, jestli dvanáct borců, kteří odehráli duel s Gruzií, bude kompletním týmem pro EuroBasket. Situaci mohl zamotat už jen Satoranský, ale nestalo se.
Problémy měl i minule
Jeden z nejlepších basketbalistů české historie bojoval na čtyřech předešlých EuroBasketech, i když ten poslední v roce 2022 protrpěl a do několika duelů nezasáhl. Sice v osmifinále proti Řecku vytvořil historický rekord ME v počtu asistencí za jeden zápas, když jich nasbíral sedmnáct, ale celkově jej hlavně na startu turnaje trápil kotník. Tentokrát vystavila stopku zpropadená záda.
Kromě tradičních opor posledních let, jako jsou Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Martin Kříž či Martin Peterka, jede i momentálně jediný Čech působící v NBA Vít Krejčí. Benjamínkem týmu naopak bude rozehrávač Brna Petr Křivánek, který v květnu oslavil dvaadvacáté narozeniny.
Velký příběh je taky nominace Martina Svobody. Písecký pivot vůbec neměl být v přípravě seniorské reprezentace a bojoval za české barvy na Univerziádě v Německu. Ocampovi se ale vše rozleželo v hlavě a dodatečně Svobodu povolal.
„Velmi se zlepšil. Překvapilo mě, jak se dokázal za nějaké dva až tři dny adaptovat na náš herní styl. Myslím, že mu oproti předešlým reprezentačním srazům pomohlo, že přesně věděl, co od něj potřebujeme. Plní úkoly velmi dobře,“ chválil španělský trenér Svobodu.
Z nastupující generace se do Lotyšska podívá i Richard Bálint, který si od nové sezony bude vydělávat v německém Bambergu a také brněnský pivot Adam Kejval. Dalo by se říct, že syn předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala vyhrál interní souboj s Ondřejem Hustákem o poslední volné podkošové místo v nominaci.
„Řada hráčů vykazuje velký posun, což se týká i týmové hry. Nechci to ale zužovat jen na letošní přípravu. Určité změny začaly před dvěma lety, když jsme společně jeli do Estonska na olympijskou kvalifikaci,“ vyprávěl Ocampo.
Do konečné nominace se prokousal i Jan Zídek. Pokračovatel slavné basketbalové dynastie se na EuroBasketu poměří s kontinentální smetánkou, byť on sám poslední sezonu nastupoval pouze ve třetí španělské lize. Z Ibizy se posouvá od nové sezony o patro výš. Bude hrát za ambiciózní druholigový klub Burgos. V přípravě se jevil dobře. Kouče Ocampa si pravděpodobně získal také dobrou střelbou za tři body, což by měl být signifikantní aspekt české hry na turnaji.
Ten začne pro Čechy 27. srpna, kdy se utkají s outsiderem skupiny z Portugalska.
Konečná nominace Česka na EuroBasket 2025:
Richard Bálint (Bamberg/Něm., 22 let)
Jaromír Bohačík (Nymburk, 33 let)
Vojtěch Hruban (Nymburk, 35 let)
Adam Kejval (Brno, 23 let)
Vít Krejčí (Atlanta Hawks/NBA, 25 let)
Petr Křivánek (Brno, 22 let)
Martin Kříž (Nymburk, 32 let)
Tomáš Kyzlink (Ťi-lin/Čín., 32 let)
Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol., 30 let)
Ondřej Sehnal (Nymburk, 27 let)
Martin Svoboda (Písek, 23 let)
Jan Zídek (Burgos/Šp., 25 let)