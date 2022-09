Česko bojuje proti příjezdu ruských hráčů do Prahy: Ministerský dopis šéfům NHL!

Ruští hokejisté v Praze? Děkujeme, nechceme! Ministerstvo zahraničních věcí ČR potvrdilo informaci Dominik Haška (57), že zaslalo šéfům NHL dopis, ve kterém se jasně vymezilo proti účasti ruských hráčů na zápasech San Jose - Nashville v Praze.

Hašek se otázkou přijezdu ruských hráčů do Prahy zabývá dlouhodobě a minulý týden si proto také domluvil schůzku na ministerstvu zahraničí. Černínský palác už sice měl tou dobou k věci jasně daný postoj, který pramení z jednání evropských ministrů sportu,

O informace, které získal, se pak Dominátor podělil na svém twitteru. "Minulý týden odeslalo ministerstvo zahraničí oficiální dopis vedení NHL Gary Bettmanovi a Bill Dalymu, že není v zájmu ČR, aby ruští hráči vstoupili na naše území a odehráli zde 7. a 8. října zápasy. Ano, nechceme zde reklamu na ruskou agresi. Chráníme naše a našich spojenců životy v první řadě," napsal.

Blesk kontaktoval ministerstvo a získal o dopisu podrobnější informace. "Můžeme potvrdit, že MZV odeslalo dopis vedení NHL, ve kterém upozornilo, že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území,“ uvedl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

"Zároveň jsme poukázali na právě probíhající jednání k zákazu vstupu pro občany Ruské federace, kteří disponují platnými vízy vydanými dříve. Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast ruských sportovců na sportovních soutěžích v EU, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise." doplnil Smolek.

Osm hráčů na hraně

Celá záležitost se týká celkem osmi Rusů, kteří jsou na soupiskách Sharks a Predators. Za Nashville to je brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin s Jegorem Afanasjevem. Co se týče Sharks, tak ti mají na soupisce dohromady pět hráčů s ruským pasem. Jde o zadáka Artěmije Kňazeva a útočníky Alexe Barabanova, Danila Guščina, Timura Ibragimova a Jevgenije Svečnikova. Otázkou je, zda už Rusové z některé evropské země dávno víza nemají a také to, jak vedení kanadskoamerické soutěže na český dopis v takovém případě zareaguje. Zápasy se mají odehrát 7. a 8. října v O2 areně.