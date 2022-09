Hašek odmítá Rusy na NHL v Praze: Nikoho nechci trestat, jde o bezpečí

Od počátku Putinovy agrese na Ukrajině tvrdí, že ruští sportovci by neměli startovat na mezinárodních akcích. Dominik Hašek se rovněž snaží zamezit tomu, aby v říjnových zápasech NHL mezi týmy Nashvillu a San Jose v Praze nastoupili ruští hokejisté, kteří v nich působí. A podniká k tomu patřičné kroky. „Hodně práce před námi, ale už se věci dávají do pohybu,“ napsal dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a olympijský šampion v úterý na Twitteru.

Kontaktoval Senát České republiky, úřad vlády a ministerstvo zahraničí. To požádalo Dominika Haška o kontakt na vedení NHL a jména ruských hráčů, kteří by mohli 7. a 8. října být u zahájení nové sezony zámořské ligy. „Rozhodnutí nejsou na mně, ale mám zprávy, že v nejbližší době odejde dopis na NHL,“ řekl deníku Sportu a webu iSport.cz.

„Těším se na tento zápas a propagaci hokeje. Zároveň věřím, že ruským hráčům nebudou vydána příslušná česká víza. Je to velmi důležité pro podporu našeho ukrajinského spojence a bezpečí našich občanů,“ odpověděl už v červenci Hašek v rozhovoru pro ruskou televizi Match TV. Dostal v něm například otázky, zda se cítí jako fašista, na všechny odpověděl, nicméně jeho vyjádření v Rusku nebyla dodnes zveřejněna. Hašek je však publikoval v češtině a ruštině prostřednictvím deníku Sport a webu iSport.cz.

Už tehdy v rozhovoru přiznal, že chce zabránit, aby v pražském dvojzápase NHL nastoupili ruští hráči. „Vždycky záleží na rozhodnutí daného státu, jen je zde trošku problém, že jsme v Schengenském prostoru a hrozí, že by jim vízum mohl vydat jiný stát. Ale chceme to řešit v rámci celé Evropské unie a samozřejmě s českou ambasádou v USA,“ připomněl Hašek.

Na užší soupisce Sharks jsou momentálně obránce Nikolaj Kňazev, útočníci Alexander Barabanov a Jevgenij Svječnikov, Predators mají v sestavě útočníka Jakova Trenina. Ale počet hráčů může být na začátku sezony i vyšší, pokud by se v kempu prosadil někdo další. Hašek vysvětlil rovněž motivaci, která ho vede k tomu, proč se snaží účasti Rusů zabránit.

„Nikoho nehodlám trestat, to není sankce“ zdůraznil. „Jediným cílem je bezpečnost naší země, našich spojenců a v neposlední řadě taky ruských vojáků, protože dřívější konec války může zachránit mnoho jejich životů. Nejde o to, že se hokejisti někde narodili, ale že jsou dospělými občany svého státu. A jako takoví nesou zodpovědnost za činy své země. To nemůžeme nikomu upírat, tak to je,“ řekl Hašek. Proto věří, že zápas NHL v říjnu v Praze se obejde bez ruských hráčů. „Udělám pro to, co je v mých silách,“ slíbil.

„Mnozí lidé si zatím ještě neuvědomují, že vystoupení ruských hokejistů na ledě je především mnohamilionová reklama v dolarech na Rusko, jeho válku na Ukrajině a jeho agresivní politiku všeobecně. Jen tím, že hráč vyjede na led, působí na morálku obyvatel své země, na národní sebevědomí i ruskou armádu. Je to vzpruha pro ně a taky jejich spojence po celém světě, včetně některých českých občanů, kteří jsou na jejich straně. Že to vede k dobyvačné válce a ztrátám desetitisíců, možná již stovek tisíc životů, to víme. A právě proto chci zabránit této reklamě, která Rusko a proruské síly podporuje a povede k dalším ztrátám na životech. Nikoho ani v nejmenším netrestám. Jen chci větší bezpečnost pro nás a naše spojence,“ zdůraznil Hašek.