Liberec kontumačně vyhrál. Rusové nedostali víza. Nehoráznost, běsní

Měl to být další papírově jasný zápas v Lize mistryň. Dynamo Moskva však do Liberce nepřijelo. Pěti členům klubu totiž české velvyslanectví v Moskvě odmítlo udělit víza a přicestovat by mohl jen hlavní kouč Srb Željko Bulatovič. Neobvyklá situace rozhněvala generálního ředitele Dynama Vladimíra Ziničeva.

„Je to nehorázné a nesportovní. Čeští diplomaté porušili základní sportovní zásady. Pro celou naši delegaci jsme požádali českou ambasádu o 17 víz, dostali jsme jich pouze 12. Nejsme školní tým, abychom šli do zápasu jen s jedním hlavním trenérem,“ uvedl pro matchtv.ru.

Podle mluvčí ministerstva zahraničních věcí ČR byly důvodem zamítnutí restrikce proti šíření koronaviru. Realizační tým byl prý příliš početný, nikdo ze žadatelů neměl příslušné očkování.

Ruská strana žádala po evropské volejbalové konfederaci CEV možnost sehrát utkání na neutrální půdě. Stížnost však byla smetena ze stolu, podmínky pro sehrání zápasu byly splněny. Rozhodnutí padlo ve středu dopoledne.

„Utkání bylo zrušeno a podle čl. 21.9 soutěžního řádu volejbalových soutěží CEV prohrává Dynamo Moskva příslušný zápas,“ stojí ve zprávě CEV, kterou Dukla Liberec obdržela.

Český klub si tak bez boje zapsal první výhru ve skupině, v tabulce zůstává poslední.