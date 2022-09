Schick o repre i klubu: Velká facka, jsme skoro na dně. Hložan má smůlu

Patrik Schick mohl poslat Leverkusen proti Atlétiku do vedení, míč ale poslal jen do břevna • Twitter.com/bayer04_en

Poprvé jste vyhrál anketu Fotbalista roku, teď český Zlatý míč. Co pro vás ocenění znamená?

„Je to novinářská anketa, všem moc děkuji za hlasy, které jste mi dali. Jde o velkou cenu, obrovsky si toho vážím. Navíc je individuální, takže z osobního pohledu je to trošku větší úspěch než týmový. Moc to pro mě znamená.“

Odráží se v individuálních trofejích vaše povedená sezona?

„Podařila se mně i Leverkusenu. Navázal jsem na povedené EURO, střeleckou pohodu jsem si přenesl také do bundesligy. Paradoxně mohla být ještě lepší, nebýt zranění. Gólů jsem mohl dát o něco víc. K fotbalu zranění zkrátka patří, některé věci se moc ovlivnit nedají. Ale celkově jsem za ni rád, já i Leverkusen jsme s ní velice spokojení.“

Považujete ji za nejlepší v kariéře?

„Asi ano, zejména co se týká statistik. V aktuálním ročníku se nám nepovedl start, ale přitom se fyzicky cítím lépe než v té minulé, to je paradox.“

Vážíte si víc individuálních, nebo týmových trofejí?

„Velkou týmovou trofej jsem ještě nevyhrál, takže tohle nemohu vůbec srovnávat. S Leverkusenem jsme se dostali do Ligy mistrů, to je také velký úspěch. Cením si toho, nějakým dílem jsem k tomu přispěl. Splnili jsme tím náš předsezonní cíl.“

Proč nevyšel Leverkusenu start aktuálního ročníku?

„Situaci v klubu řešíme, analyzujeme a hledáme příčinu, proč to nefunguje. Snažíme se najít rozdíly oproti minulé sezoně, kdy nám to šlapalo. Je těžké vypíchnout jednu konkrétní věc. Třeba jsme srovnali naše aktuální fitness data s nějakými zápasy v minulé sezoně. Je tam trošku rozdíl. Prohráváme víc soubojů, chybí nám naběhané metry ve sprintu. V situaci, do jaké jsme se dostali, musíme dělat mnohem víc. Všichni. Sto procent nám momentálně nestačí.“

Ze špičky bundesligy jste klesli na aktuální patnáctou příčku, ze sedmi úvodních zápasů jste čtyřikrát prohráli. Co vás nejvíc sráží?

„Nehrajeme až tak špatně, ale neproměníme šance a naopak inkasujeme dost gólů ze standardek. To nás hodně sráží, jsou to laciné góly. Současný stav je pro nás velká facka, absolutně nikdo to v klubu to nečekal. Je to pro nás nová situace, máme v týmu mladé kluky, kteří tohle zažívají poprvé. Jsme skoro na dně tabulky, je to nová výzva. Věřím, že se něčím brzy nakopneme, ideálně už po reprezentační pauze. Snad nám to všem pomůže a nastartujeme se. Zkusíme stíhací jízdu a trošku naši pozici zachránit.“

Čím to, že jste v Lize mistrů porazili 2:0 těžké Atlético?

„Je to jiná soutěž. Bundesliga se hodně vyrovnala, každý zápas je těžký. V tabulce vidíme několik překvapení, menší týmy přes léto udělaly velký pokrok. Naopak Bayern, Lipsko se trápí, my také. Union, Freiburg a Hoffenheim se pohybují na čele. Teď hrajete proti soupeři, kde máte udělat tři body, ale zároveň víte, že to bude hodně těžké. Když neodevzdáte maximum, může se stát, že body ztratíte.“

Ale zpět k Atlétiku.

„Styl, jakým hrají, v bundeslize až tak moc není. Šlo o úplně jiný zápas, co nám naopak sednul.“

Osobně se dostáváte do šancí, v deseti zápasech jste vstřelil tři góly. Před rokem jste ale za stejný počet zápasů nastřílel branek šest. Proč vám klesla produktivita?

„Šance nějaké mám. Ale jsou to takové pološance, kdy jako útočník ani moc nemíříte. Snažíte se hlavně trefit balon, pak je to o štěstí, zda trefíte správný prostor. Třeba jsem napálil gólmana, co zůstal stát na místě, mám i trošku smůlu. Když body chybí, napětí v klubu roste, znamená to i větší tlak na mě jako útočníka, který má velké ambice. Je to nepříjemná situace, ale věřím, že kvalitu v sobě mám. Zlomím to a začne mi to zase padat.“

Není k vzteku, že za sebou máte tvrdou přípravu, ale nedaří se vám podle představ?

„Na poslední Ligu národů jsem nemohl přijet kvůli operaci tříselné kýly. Přes dovolenou jsem měl k dispozici kondičního trenéra Leverkusenu, pracovali jsme tak, abych stihl přípravu a mohl bez problémů začít trénovat s týmem. Jenže nešlo to úplně podle představ. Problém s tříslem trval i na začátku přípravy, museli jsme najet na nový individuální plán, který naštěstí zabral. Nemám žádné bolesti, musím zaklepat, že od startu bundesligy mě nic nebolí. Fyzicky se cítím opravdu dobře. Mrzí mě, že když se takhle dobře cítím, na hřišti to nefunguje. Ale věřím, že jsme na správné cestě. Máme okolo sebe v klubu super lidi, kteří pro nás dělají maximum, všichni se to snažíme zlomit. Trénujeme opravdu hodně. Děláme všechno pro to, abychom se z krize dostali.“

Jste v klubu spokojení s Adamem Hložkem, který k vám přestoupil v létě ze Sparty?

„Hložan má trošku smůlu, že přišel v moment, kdy se nám úplně nedaří. V minulé sezoně by skočil do rozjetého vlaku, který fungoval, měl by to mnohem lehčí. Jsem přesvědčený o tom, že by se pak prosadil gólově nebo přihrávkou. Trápíme se celý tým, pro něj jako nového hráče je to hodně těžké. Na tréninku i v některých fázích zápasů všem ukazuje, že potenciál v něm rozhodně je. V klubu to všichni vědí, ale všechno je pro něj nové, nic lehkého. Potřebuje čas, až se společně jako celý tým zvedneme a začneme hrát, na co máme.“

V reprezentaci jste naposledy nastoupil před rokem v říjnu proti Bělorusku, kde jste gólem přispěl k výhře 2:0. Chyběl vám národní tým?

„Vždycky mi do toho vlétlo nějaké zranění, jsem rád, že jsem po dlouhé době zpátky. Většinou se mi v reprezentaci dařilo. Teď jsem nepřijel v oslnivé formě, ale věřím, že se nastartuju a pomůžu týmu k udržení v elitní skupině Lize národů.“

Vnímáte větší odpovědnost za výsledky?

„Mám tady svou pozici, ale vždycky je to o výkonech na hřišti, abych předvedl co nejlepší výkon. Vnímám důvěru od spoluhráčů, že na mě spoléhají, je to dobrý pocit, pro mě trošku doping. Věřím, že zápas s Portugalskem zvládneme a udržíme se.“

Zvyknete si na rozestavení se třemi stopery, které trenér Šilhavý začal používat?

„Neměl jsem možnost tohle pořádně vyzkoušet, v pondělí jsme měli zatím jen lehký trénink. V dalších dnech už budeme něco cvičit, můžu si to víc oťukat. Pro mě jako útočníka se toho moc nezmění. Jestli na tři, nebo čtyři obránce vzadu, pro mě je prostor vepředu daný.“

Půjde vám to ve dvojici s Adamem Hložkem, když spolu každý den trénujete a hrajete v klubu?

„S Adamem jsme spolu dennodenně, na zápasech i na trénincích. V Leverkusenu často měníme rozestavení. Zatím to není tak, že jsme na sebe úplně zvyklí, Adam v sestavě také střídá pozice. V Leverkusenu jsme zatím nenašli správný systém, jakým bychom chtěli hrát. Naše spolupráce není stoprocentní.“

Berete sobotní zápas s Portugalskem jako souboj s Cristianem Ronaldem?

„Asi do mých devatenácti byl velkým vzorem, poprvé jsem ho zaregistroval na EURO 2004. Jsme ale věkově dost daleko od sebe, abych ho bral jako přímou konkurenci, někdo možná vezme v potaz loňské EURO, kde jsme dali stejně gólů. V Manchesteru United toho v sezoně zatím moc nenahrál, střelecky se mu nedaří. Přijede s velkou motivací všem dokázat, jakým je fotbalistou.“

Napodoboval jste ho někdy?

„Milan Baroš měl na EURO 2004 modré kopačky, on zlaté, takže jsem chtěl mít zlaté kopačky, v nich jsem pak skutečně hrál. Kopačkama to začalo. Koukal jsem i na nějaká videa, zkoušel jeho kličky a triky s balonem. Postupem času ale zjistíte, že nemůžete jen někoho kopírovat, ale také zapojit něco vlastního. Ani já nechtěl bych něčí kopie, našel jsem si svůj styl.“