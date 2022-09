Ronaldo proti Čechům: hrál rukou ve vápně, pálil šance a krvavý střet

V Manchesteru sedí zhusta mezi náhradníky, rovněž v Praze chvílemi ukazoval, že není ve své kůži. Pravda, byl nebezpečný, to už je z podstaty. Šance však neproměňoval. Dvakrát ho zablokoval David Zima, v dalších momentech byl Ronaldo (až nečekaně nepřesný). Ve 24. minutě měl po zpětné přihrávce před sebou prakticky prázdnou bránu, míč však trefil velmi zle. Terén byl proti němu, ale je to přece Ronaldo… Podobně nepřesný byl i při voleji ve 39. minutě. Takové šance v dobrém rozpoložení dává.

Asistence na čtvrtý gól

Když už to vypadalo, že se CR7 do statistik nezapíše, při rohovém kopu ve dvaaosmdesáté minutě se odpoutal do svých strážců, zejména od Václava Černého, a na přední tyči ve výskoku hlavou prodloužil na zcela volného Diega Jotu. Ten už měl snadnou úlohu uklidit míč do prázdné branky.