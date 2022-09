Boj lvíčat v baráži proti „oslabenému“ Islandu. Chybí mu i sparťanský kat

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu • ČTK / Uhlíř Patrik

Už v pátek vyběhnou na umělé trávě v Reykjavíku čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let k úvodnímu barážovému duelu o ME v této věkové kategorii, které se koná příští rok na přelomu června a července v Rumunsku a Gruzii. Los přisoudil „lvíčatům“ houževnaté Islanďany, ale jejich nominace na barážovou řežbu přinesla určitá překvapení. Ta zvyšují šance na český postup.

Při pohledu na nominaci kouče Dávida Snorriho Jónassona fajnšmekr zbystří. Chybí totiž několik hráčů, kteří by se v tomto cyklu klidně mohli v baráži o tzv. malé EURO poprat. Jenže tito borci jsou už součástí seniorského týmu Islandu, který v posledních měsících procházel a stále ještě prochází generační obměnou.

Kdo chybí?

Islandské jednadvacítce by tak podle všeho kvůli povinnostem v A-týmu měli chybět brankář Gunnarsson, který s Vikingem Stavanger pomohl vyřadit v předkole Evropské konferenční ligy pražskou Spartu. Dále absentuje dvojice supertalentů z Kodaně Jóhannesson a Haraldsson. Přeřazeni do áčka jsou také krajánci z Itálie Helgason (Lecce) a Ellertsson (Spezia). V neposlední řadě by domácím v Reykjavíku neměl pomoci ani syn legendárního Eidura Gudjohnsena Andri.

Jedním dechem je potřeba dodat, že zmínění hráči reprezentovali v poslední době v týmu do 21 let spíše zřídka. Nic to ale nemění na tom, že Island by zkrátka mohl v případě ideálního obsazení soupisky na český tým vyrukovat s papírově silnějším týmem.

Na koho pozor?

Trenér Jónasson se jistě bude spoléhat na hráče, kteří baráž vykopali. V brance by měl operovat Hákon Valdimarsson, jež pravidelně chytá ve švédském Elfsborgu, obranu by měl držet Fridriksson, jehož Häcken poněkud překvapivě bojuje ve švédské lize o titul a Olafsson, který však s Esbjergem hraje jen nižší dánské soutěže. Dalšími oporami jsou Hlynsson (Jong Ajax), Ingason (Rosenborg) či Willumsson (Kristiansund).

Umělá tráva bude pro domácí jistě výhodou, ale pokud chtějí lvíčata na Euro postoupit, nesmí být povrch nepřekonatelným hendikepem. Mnohem větším problémem pro trenéra Suchopárka může být skutečnost, že mu z nominace kvůli zranění vypadl útočník Tomáš Čvančara, kterého tak budou muset směrem dopředu nahradit Sejk, Ševčík nebo Fila.

Jasno o postupujícím bude v úterý 27. září, kdy se bude konat odveta barážového střetnutí na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích.