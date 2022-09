Kauza ruských hokejistů NHL v Praze: Víza už mají v kapse?!

Všichni, nebo nikdo! Tak zněla rázná slova z NHL poté, co ministerstvo zahraničí odeslalo tamnímu vedení dopis ohledně ruských hráčů a jejich nežádoucí účasti na akci v Praze. Zdá se ale, že si z toho v zámoří těžkou hlavu nedělali a v českém hlavním městě plánují nastoupit »v plném počtu«. Dokonce už by měli mít pro hráče připravena víza potřebná pro vstup na tuzemskou půdu!

Před pár dny oznámil na sociálních sítích bývalý brankář Dominik Hašek informaci o tom, že české ministerstvo zahraničí odeslalo do zámoří dopis, ve kterém informovalo vedení NHL o svém postoji k účasti ruských hráčů na akci v Praze. Soudě podle slov jednoho z adresátů se ale jeví, že ani ono psaní nedonutilo Američany přehodnotit své rozhodnutí.

Zástupce komisaře NHL Bill Daly totiž agentuře Associated Press řekl, že nemá žádné obavy z toho, že by se ruští hráči mohli zúčastnit zápasů 7. a 8. října akce v Česku. V textu pro web San Jose Hockey Now pak prozradil zásadní informaci: „Všichni, kdo potřebují víza, je již mají.“ Jeví se tak, že dopisu z Česka nejspíš vedení NHL nepřikládalo velkou váhu...

Židle se houpe i pod Rusy s dříve vydanými vízy

Odeslání českého stanoviska před pár dny potvrdilo i samo ministerstvo. „Můžeme potvrdit, že MZV odeslalo dopis vedení NHL, ve kterém upozornilo, že ani Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území,“ uvedl před pár dny náměstek ministra zahraničí Martin Smolek na dotaz Blesku.

„Zároveň jsme poukázali na právě probíhající jednání k zákazu vstupu pro občany Ruské federace, kteří disponují platnými vízy vydanými dříve. Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast ruských sportovců na sportovních soutěžích v EU, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise,“ doplnil Smolek.

Osm hráčů

Na soupisce Sharks a Predators je osm hráčů, kterých se celá situace týká. Za Žraloky je to Artěmij Kňazev, Alex Barabanov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov a Jevgenij Svečnikov. V případě Nashville to je brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin s Jegorem Afanasjevem.