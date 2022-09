NHL v Praze: S Rusy, nebo vůbec, zní z USA. Český postoj budí rozruch

Už je to více než týden, co české ministerstvo zahraničních věcí zaslalo vedení zámořské NHL dopis. V něm upozornilo na to, že několika hokejistům týmů San Jose a Nashvillu, které se mají v Praze za dva týdny utkat, nemusí být umožněn vstup do země. Jde konkrétně o všechny hráče ruské národnosti.

„Česko, ani žádný jiný stát schengenského prostoru by v tuto chvíli neměl ruským hráčům vydat vízum pro vstup na naše území. Zároveň jsme poukázali na právě probíhající jednání k zákazu vstupu pro občany Ruské federace, kteří disponují platnými vízy vydanými dříve. Tento přístup vychází jak z doporučení ministrů sportu neumožnit účast ruských sportovců na sportovních soutěžích v EU, tak ze závěrů neformálního setkání ministrů zahraničních věcí na konci srpna tohoto roku a z vodítek Evropské komise,“ řekl již dříve náměstek ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek.

Postoj šéfů NHL zatím není znám. Deník Sport během pátečního dopoledne zaslal na tuzemské ministerstvo dotaz, zda vedení soutěže na jejich zprávu odpovědělo a zda aktuálně není ohroženo konání celé akce v Praze. Do uzávěrky vydání však na otázky reakce nepřišla.

„Na výsledek jsem zvědavý. Jestli NHL nechce podpořit reklamu na ruskou válku a být nepřímo spoluodpovědná za více ztracených ukrajinských životů a za protahování války a tedy i větší počet padlých Rusů, tak to ráda přijme. Nechceme zde reklamu na ruskou agresi. Chráníme naše a našich spojenců životy v první řadě,“ napsal na sociální sítě Dominik Hašek.

Zástupce komisionáře NHL Bill Daly pouze pro agenturu Associated Press uvedl, že nemá žádné obavy z toho, že by někteří hráči do Prahy nemohli přicestovat, případně nastoupit k utkáním.

Že by ruští hokejistů týmů Sharks a Predators opravdu do letadla v USA nenastoupili teď rázně odmítl nový GM San Jose Mike Grier. „Jsme tým, takže když řeknou, že někteří kluci nemůžou jet, tak nepřijede nikdo. Buď všichni, nebo nic,“ řekl pro AP. „Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni,“ dodal.

V kádru San Jose jsou z ruských hokejistů pod smlouvou útočníci Alexandr Barabanov, Jevgenij Svečnikov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov a obránci Artěmij Kňazev a Nikolaj Knyžov, který je aktuálně na marodce. V Nashvillu jsou to brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

Podle zástupce promotéra celé akce společnosti Live Nation její konání v ohrožení není. „Přípravy jsou tak daleko, že si nemyslím, že by hrozilo zrušení akce. Za nás vše platí tak, jak je. Zařizujeme produkční stránku, věci ohledně vstupu ruských hokejistů jdou mimo nás, ale pořád věříme, že to bude v pořádku,“ uvedl pro iDnes.cz Ondřej Pojzl.

Vládní dopis bossům NHL se jeví o to zvláštněji v kontextu s tím, že ministerstvu nevadí ruští sportovci působící v domácích profi soutěžích. Tipsport extraligu hraje v dresu hradeckého Mountfieldu Nikita Ščerbak. V Chance lize pak působí brankář Vsetína Maxim Žukov a útočník pražské Slavie Daniil Petrov, který se však do Česka přestěhoval s rodiči už ve svých 13 letech.

NHL do Evropy zavítá po tříleté pauze, a to nejen do Prahy, ale také do Tampere. Tam se duely Colorada s Columbusem budou hrát až 4. a 5. listopadu. Podle agentury AP je postoj finské vlády k účasti ruských hokejistů zatím nejasný. Sama NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nijak účast ruských hokejistů v lize neomezila. Pouze nesměl v létě zavítat do Ruska ani Běloruska Stanley Cup při tradičním turné za letošními vítězi z Colorada. V týmu Avalanche byl jediným Rusem útočník Valerij Ničuškin.