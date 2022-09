Krutá smrt profesionálního boxera (†28): Bratr jej popravil při rodinné hádce

Mnohokrát čelil ranám svých soupeřů, ale nejspíš nikdo nečekal, že tu poslední dostane od takhle blízkého člověka. Americký boxer Isiah Jones byl ve věku 28 let zastřelen po hádce v rodině. A podle slov trenéra slavného bijce spoušť stiskl Jonesův bratr!

Boxerův trenér Roshawn Jones, se kterým nebyl v příbuzenském vztahu, řekl webu The Ring, že se jeho svěřenec údajně hádal se svým bratrem. Ten pak měl být podle všeho i Jonesovým vrahem poté, co jej střelil do hlavy.

„Byl to dříč,“ zavzpomínal na svého svěřence Roshawn. „Každý není v životě dokonalý, ale on byl dobrý člověk,“ dodal.

Detroitská policie webu The Ring potvrdila, že byl boxer zastřelen v pondělí večer svým příbuzným na ulici Stout Street. Více podrobností ale neuvedla.

Ze sociálních sítí je zřejmé, že po zesnulém boxerovi nebude smutnit jen sportovní svět, ale také malý syn, kterého po sobě Isiah zanechal.

Jones se stal profesionálem v roce 2016. Měl profesionální rekord 9-7 (se třemi knockouty) a kromě toho měl také zajímavý amatérský rekord 52-2. Jedním z nejradostnějších momentů v jeho kariéře bylo pak vítězství v National Golden Gloves 2016.