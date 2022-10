Relax trenéra Sparty Priskeho: Mráz a spánek!

Jeho Sparta pět zápasů v řadě jen remizovala. Dánský kouč Brian Priske (45) naštvaným fanouškům rozumí, on sám se ale z nepovedené série nehroutí.

Priske má své metody, jak se z fotbalu nezbláznit. „Nejdůležitější je pro mě spánek. Nedívám se na nějaké fotbaly nebo Netflix, chodím spát ve 22:30 a vstávám v 6:15, osprchuju se a jedu na Strahov,“ prozradil před zápasem s Hradcem (zítra v 19:00, O2 TV) svou rutinu pro Podcast Sparťanských novin.

Dánského trenéra neužije ani na chození do města. „Možná tak jednou týdně zajdu do restaurace. Ale čas od času zajdu do kryokomory a mám pár minut pro sebe v mrazu,“ chválí si kouč. A co v Praze Priske postrádá? „Chybí mi moje rodina, nežije tady,“ dodal.