Pljuščenko se pustil do svého soka: Na brusle už se nevracej!

Válečná sekera stále není zakopána. Ruského šampiona Jevgenije Pljuščenka a jeho rivala Alexeje Jagudina by sice mohla spojovat láska ke krasobruslení, ale zdá se, že v jejich případě společný zájem spíše vytváří rozbroje. A velkou měrou k tomu přispívá sám Pljuščenko, který se nedávno do svého konkurenta strefil. Záhy za to ale sklidil kritiku nejen od fanoušků.