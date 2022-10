Pomohl synovi dokončit olympijský závod a dojal fanoušky: Odešel táta století

Je to dost možná nejdojemnější příběh celé olympijské historie. Když se britský atlet Derek Redmond (57) na Hrách v Barceloně zranil, jeho táta Jim mu pomohl závod dokončit. Teď vzorný rodič v 81 letech zemřel.

Redmond měl v Barceloně 1992 v závodě na 400 metrů šanci na medaili, semifinále mělo být formalitou, jenomže po 150 metrech se to stalo. „Uslyšel jsem takový legrační zvuk, jako když praskne pytlík. Hned jsem věděl, že je konec,“ vzpomínal na okamžik kdy si přetrhl zadní stehenní sval.

Opustit olympijské kolbiště na nosítkách ale nechtěl. „Hrdost mi to nedovolila. Řekl jsem si, že to prostě musím dokončit,“ dodal.

Táta Jim nezvládl synovo trápení jen bezmocně sledovat z tribuny. Přelezl hrazení, vyhnul se ochrance, kulhajícího Dereka popadl a pomohl mu do cíle. „Říkal jsem mu, že to nesmí dělat, ale on prostě chtěl do cíle. Tak jsem mu řekl, že pokud opravdu musí dokončit, dokončíme to spolu. Nedokážu říct, proč jsem to udělal, byl to asi jen otcovský insinkt,“ přemýšlel táta po letech.

Mladší z dua Redmondů se ze svého zranění už nikdy pořádně nevylízal a zanedlouho ukončil kariéru, ale příběh jeho běhu rezonuje dodnes. A když zarmoucená rodina oznámila Jimovu smrt, kondolence nebraly konce. „Jsme v myšlenkách s Derekem a jeho rodinou. Společně s tátou nám přinesli jeden z nejinspirativnějších příběhů v olympijské historii,“ vzkázal Mezinárodní olympijský výbor.