iSport.cz doručil obsah lidem. Chceme plnou Paříž českých vlajek, zní z ČOV

Co říkáte na ocenění?

„Jsme ve sportovní branži, takže každé ocenění je skvělé. Za mě je skvělé, že tahle konference vznikla, a že vznikly tyhle oborové ceny, protože je to pro všechny motivace. A zároveň je to motivace podívat se na jiné projekty. Za ocenění děkujeme, vážíme si toho. Viděli jsme i další projekty, věřím, že se budeme inspirovat do další práce.“

Jak hodnotíte rozjezd společného projektu Czechteam.tv s vydavatelstvím CNC?

„Jsme silná značka, Český olympijský výbor. A je tady dalších x silných značek. A jedna z nich je iSport.cz, mediální dům CNC, který nám pomáhá doručit obsah lidem. Nejsme závislí jenom na sociálních sítích a nekomunikujeme k cílové malé skupině nebo k nějaké bublině. Náš zásah se zvětšuje a děláme to společně. Zároveň vím, že novináři jsou rádi za tenhle backstage obsah. Potřebujeme silné novináře. A za mě je špatně, když značky, sportovní kluby, svazy stojí úplně mimo média, když se nehledají průniky a partnerství.“

Na konferenci Sport Alive se hodně mluvilo o potřebě sportu sám sebe víc propagovat. Je tohle ideální platforma do budoucna?

„Tady zaznělo z řad komerčních značek, že hledají emoce v obsahu, s kterým se můžou spojit. Jakékoli tyhle platformy, ať už je to Czechteam.tv nebo další, jsou pro komerční značky, které přináší peníze do sportu, cenné. A když bude ve sportu víc peněz, bude moct být víc novinářů, víc marketérů a komunikátorů a celé sportovní industry půjde nahoru. A věřím, že půjde nahoru i sport v populaci jako takový. Že lidi budou sportovat a budou chodit fandit sportu.“

Jaká je další budoucnost Czech Team TV ve spolupráci s vydavatelstvím CNC?

„Chceme pokračovat dál. Teď jde o to poučit se z chyb a najít model, jak obsah šířit, který je nejlepší pro sportovního fanouška, abychom byli ještě efektivnější.“

Jaké novinky se chystají směrem k olympiádě 2024 v Paříži?

„Paříž bude úžasná olympiáda, protože je v našem časovém pásmu a je blízko. Bude tam velký Český dům na zatím ještě tajném místě. Bude tam ohromné množství českých fanoušků a zároveň fanoušci z celého světa, kterým se chceme jako Česká republika prezentovat. Czechteam.tv tam určitě bude mít stage a chceme dělat obsah přímo tam. Chceme ovládnout Paříž a zaplavit ji českými vlajkami.“