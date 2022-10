Finance na sport: Podle návrhu vlády hrozí úbytek dotací, varuje ČUS

Na samotnou sportovní činnost od provozu klubů a sportovních svazů přes výchovu talentované mládeže až po přípravu a závody reprezentantů by mohly být příští rok dotace nižší než letos. Upozornila na to Česká unie sportu (ČUS). Vláda ve státním rozpočtu na rok 2023 navrhla na takzvané neinvestiční náklady asi o 700 milionů korun méně, než by měla Národní sportovní agentura (NSA) rozdělovat letos. Vedle peněz schválených přímo v rozpočtu na rok 2022 měla k dispozici ještě zhruba tři čtvrtě miliardy z nespotřebovaných výdajů z roku 2021 a má přislíbenou půlmiliardu v nové verzi rozpočtu, kterou nyní projednávají poslanci.

Celkem by se tak letošní státní dotace na sportovní činnost mohly vyšplhat na 5,647 miliardy korun. Otazník se vznáší jen nad 60 miliony, které chce skupina poslanců ubrat z přislíbených 500 milionů korun na sport a převést na činnost mládežnických organizací.

Na rok 2023 zatím vláda v této části výdajů navrhuje celkem přibližně 4,940 miliardy korun. „To znamená, že by bylo méně prostředků než v roce 2022. Přitom to bude první rok drahých energií pro klubová sportoviště a rok většiny kvalifikací na olympijské hry v roce 2024,“ řekl ČTK generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Z podkladů, které ČTK poskytl, vedle zatím nulové částky na provoz a údržbu vyplývá nižší podpora prakticky ve všech sférách sportovní činnosti. Více peněz než letos by mělo jít jen na významné sportovní akce.

Při započtení dodatečných letošních příjmů včetně zatím neschválené půlmiliardy se celkový rozpočet na sport nezvýší o dvě miliardy, ale jen o 660 milionů korun. Boháč nevidí řešení v přeskupení peněz v rámci kapitoly, které by vedlo znovu ke snížení investic. „To by nadávali starostové, že se nestaví, že mají připravené projekty,“ poznamenal.

Bez zvýšení státních výdajů na sport řádově o jednotky miliard ale podle něj hrozí kolaps. „Ten sportovní kolotoč se zastaví. Chlapi, kteří to dělají dobrovolně v klubech, budou mít svoje problémy. A pak se to znova nenakopne, budou chybět předsedové, tajemníci, pokladníci. Spravily by to dvě miliardy, aby kluby přežily,“ uvedl.

NSA chce o výdajích na sport pro rok 2023 ještě s ministerstvem financí jednat. Boháč si uvědomuje, že prosadit navýšení vzhledem k pověsti sportu není politicky snadné. „Práce dobrovolníků ve sportu se nebere jako obecně prospěšná aktivita. Když to někdo chce dělat, tak je označen jako bafuňář, je to všeobecně hanlivý výraz. Sport má tuhle nálepku a s tímto závažím jednají i poslanci. Chybí politická odvaha říct nahlas, že je to o zdraví a o zdravotní prevenci,“ posteskl si.

Státní rozpočet na rok 2023 by měli poslanci schvalovat na konci listopadu.