Olomouc šlape skvěle: Krejčího nahradil tým. Tvrdě se dře i tuží parta

Je to vtípek, který berte s velkou rezervou. Taky se Olomoucí nese mezi fanoušky až v pozdních večerních hodinách po vítězném zápase. Po pár pivech ve výborné náladě. „Krejča už nám to nekazí, proto se držíme na špici,“ smál se hlouček skvěle naladěných čtyřicátníků při odchodu z „plecharény“ po poslední výhře nad Vítkovicemi . Samozřejmě šlo o nadsázku, na Davida Krejčího se na Hané vzpomíná jen v nejlepším. Pravdou je, že Moře to (zatím) fakt lepí i bez něj. Čím to?

Veřejnost měla v létě, konkrétně osmého srpna, kdy David Krejčí podepsal roční kontrakt s Bostonem, jasno: Mora půjde do baráže, maximálně skončí sezonu již v březnu coby třináctý tým extraligy. Předkolo play off by bylo překvapení, přímý postup zázrak. Sci-fi.

Stačil první měsíc nového ročníku a prognózy se mění. Sázkaři trhají tikety, Olomouc sbírá body hráběmi. Šest zápasů – tři plnotučné výhry, dvě dvoubodové, jediná porážka. Úspěšnost 72 procent dělá z Hanáků nejlepší mužstvo soutěže. Obírá favority, baví tribuny.

„My jsme to určitě čekali, že jo...“ směje se Lukáš Nahodil. „Ne, s pokorou: jsme za to strašně šťastní. Je to o tom, že jsme tým, výborná parta. Odráží se to pak na ledě, padáme po hubě. Třeba Honza Švrček naposledy proti Vítkovicím zblokoval střelu břichem, to je neskutečné. Vrací se nám to. Já jsem opravdu úplně nadšenej, protože kolektiv je tady fantastickej,“ dodává již s vážností.

Není to klišé, ale dlouhodobě známý fakt, kterým jsou „kohouti“ po republice proslulí. Tuží se parta, po tréninku se chodí společně na oběd do asijské restaurace u zimáku. Ví se, kdy povolit a kdy přitáhnout. Zároveň se tvrdě maká, bez tohoto základu to nejde.

Mimochodem, třeba Viléma Buriana, jenž oblékal dres HCO šest let, než nedávno zamířil do prvoligového Prostějova, opuštění pohodové kabiny plné skutečných kamarádů mrzelo. Dovolenou strávil u Krejčího za mořem v Charlestonu, pak už se hlásil o patro níž.

Zpět mezi elitu. Levé oko Nahodila, kterého dřív realizační tým občas kritizoval za liknavou defenzivu a restartoval ho tu a tam ve čtvrté lajně, „zdobí“ monokl. Jak symbolické pro jinak technického centra. Zmiňovaný Švrček zase patří k úplné špičce v blokování ran a Radegast Indexu.

„Co předvádějí naši hráči v oslabení i při hře pět na pět? Neskutečné. Už dlouho jsem neviděl tak obětavý tým, toho si jako trenéři moc vážíme,“ obdivuje slovenský asistent Boris Žabka.

Také on má podíl na fantastickém startu. Nahradil Zdeňka Motáka, vzal si do parády beky a okysličil atmosféru v kancelářích. S hlavním koučem Janem Tomajkem vytvořil fungující pár. Duo, které pojí rodinné přátelství, ordinuje důrazný hokej, celoplošnou aktivitu, vysoký forčekink.

Poctivá defenziva, smrtící brejky. Systém, ve kterém má každý svou roli a přesně plní dané úkoly. Kdo to nerespektuje, v „plecharéně“ dlouho nevydrží. Například Jakub Orsava dorazil z Hradce Králové v ne zrovna komfortním rozpoložení po ne úplně idylickém rozchodu.

Ale v novém působišti válí, sbírá kanadské (6) i plusové (5) body, hraje pravidelně přes 20 minut. Generální manažer Erik Fürst zkušenému forvardovi velmi věřil, nicméně takový nástup se obecně nečekal.

„Nemám si na co stěžovat, cítím se výborně. Vnímám důvěru trenérů, což je hlavní,“ říká Orsava.

Další posila, Pavel Musil, už se posunula k němu do elitní lajny, bezproblémově zapadl i talentovaný mladík Matouš Menšík. Silvester Kusko, Rostislav Olesz či Lukáš Klimek a další pro změnu pomáhají vyhranými buly. Z toho pak těží (nejen) kanonýr Jan Káňa.

Byť i on poznává, jaké to je nemít vedle sebe Krejčího. Ne všechno je růžové. Zatímco v předchozí sezoně patřily olomoucké přesilovky k vůbec nejlepším, nyní je to přesně naopak. Role se obrátily s oslabeními, která má Mora aktuálně nadstandardní. Střídání stráží.

„Šancí mám méně, musím více pracovat, abych se do možností dostal. David to bral hodně na sebe a soupeři kolikrát bránili jen jeho,“ porovnává Káňa. „V přesilovkách je jeho absence asi vidět nejvíc. Byl schopný dávat nahrávky přes dvě hokejky, dostával hráče mimo pozice pohybem. Z loňska jsme si vzali šablony, ale bohužel David tady není,“ dodává borec, jenž dozrál v lídra.

„Když to nejde hezky hokejově, musíme to prostě zahrát škaredě. I takové góly platí, v dnešní době jich padá celkem hodně,“ má jasno dvoumetrový obránce David Škůrek.

O té největší opoře je zbytečné se bavit. Ano, o Branislavu Konrádovi. Před rokem málem přišel o život po hrůzostrašném zranění krku, nevědělo se, zda bude pokračovat v kariéře. Nakonec stihl už olympiádu a dnes drtí gólmanské statistiky. „Braňo je pořád stejný,“ usmívá se kouč Tomajko.

Kolega Žabka doplňuje: „Je výborný! Osobně si však myslím, že jsme nahoře zaslouženě. Nebudu hodnotit, co bylo v minulosti, protože jsem tady nebyl. Krejča je nenahraditelný hráč, snažili jsme se tedy pár věcí změnit. A zatím nám to vychází,“ mrká spokojeně.

Tohle je Olomouc, zkrátka TÝM.

