Zanedlouho asi hokejista David Pastrňák (26) v medvědí tlupě týmu Boston Bruins z NHL obleče kožich, z něhož se budou sypat dolary. Šéfové mají pro českého reprezentanta údajně připraven největší balík v dějinách klubu!

»Pasta« si po bronzu na mistrovství světa a bezstarostném létě nechtěl příliš lámat hlavu myšlenkami na budoucnost. „Smlouvu teď neřeším,“ vykládal v půlce srpna . Když před pár týdny přijel na přípravný kemp a shledal se s parťákem Davidem Krejčím (36), zjihl a novinářům se vyznal z lásky k Medvědům: „Přišel jsem sem jako dítě a teď jsem muž. Jsem tu šťastný a je pro mě ctí nosit tento dres.“

Vyhrocené debaty

Prioritou generálního manažera Dona Sweenyho je udržet produktivního útočníka s číslem 88 v kádru a uzavřít nový konkrakt do 12. října, kdy Boston hraje první zápas nové sezony. Z šéfa Bruins nic kloudného nevypadlo, a tak zámořští novináři začínají spekulovat. Darren Dreger z TSN tvrdil, že se jednání vyhrotila. Ty Anderson, jenž má k bostonskému mužstvu blízko, zase předpovídá, že »Pasta« rozbije bank: „Vedení je ochotno jít velmi vysoko. Jestli Pastrňák podepíše, tak to bude nejbohatší kontrakt v historii týmu.“

Video se připravuje ... Start NHL: Kanadské povstání, kdo bude nejlepší z Čechů a koho čeká výměna?

Trumfne beka

Obránce Charlie McAvoy loni podškrábl papír a zajistil si roční plat 9,5 milionu dolarů (zhruba 236 milionů korun) na osm let. Rodák z Havířova by ho tedy mohl trumfnout a brát minimálně »desítku« (248 mil. Kč). A jako Medvěd by možná i zešedivěl, vždyť na konci sezony 2030/31 oslaví 34. narozeniny. Zní to šíleně, ale na každém šprochu peněz trochu...

Bostonští boháči (celkové výdělky)