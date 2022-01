TOP obleky Davida Pastrňáka: Boty s pastou i outfit za desetitisíce

Na tiskové konferenci český útočník novinářům řekl, že tento oblek je v porovnání s tím, co chystá, docela nudný

Na tiskové konferenci český útočník novinářům řekl, že tento oblek je v porovnání s tím, co chystá, docela nudný • Foto Instagram

Na tiskové konferenci český útočník novinářům řekl, že tento oblek je v porovnání s tím, co chystá, docela nudný • Foto Instagram

Tento oblek si na sebe vzal letos 29. května, tedy v den, kdy se aréna TD Garden po více než roce kovidových opatření otevřela pro plnou kapacitu diváků. Na tiskové konferenci pak český útočník novinářům řekl, že tento oblek je v porovnání s tím, co chystá, docela nudný. Jak se zdá, máme se tedy ještě na co těšit.

Na nákupech s Krejčím

Hlavně ze začátku si David Pastrňák nechával šít obleky na míru. Postupem času ovšem přišel na to, že při takové spotřebě je tento způsob neudržitelný. Začal proto nakupovat i levné kousky z internetu a běžné konfekce. „Tohle jsme vymysleli s Krejčou během 30 minut. Pak jsme šli do obchodu a prostě jsme si to koupili,“ prozradil Pasta o vánočních modelech, které si oblékli s Davidem Krejčím v roce 2017.