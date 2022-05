Pastrňák a Kämpf letí na MS. Nedvěd: Bylo to jednoduché, oba měli zájem

Je to tady, Česko na MS dostane vysněné eso. Střelec Bostonu neváhal a dodržel slovo, které dal Petru Nedvědovi už dřív na inspekční cestě po NHL: když nám skončí sezona, přijedu. Celkem tak národní tým do rozjetého turnaje zapsal tři posily. Obránce Michal Kempný naskočil už do zápasu s Rakouskem, David Pastrňák přiletí ve středu a měl by stihnout trénink, David Kämpf se v Tampere objeví ve čtvrtek. Tím bude soupiska uzavřená.

„Bylo to docela jednoduché, zájem reprezentovat měli oba dva kluci,“ popisoval telefony s Davidem Pastrňákem a Davidem Kämpfem generální manažer českého výběru Petr Nedvěd. „Jen tam byl pro nás samozřejmě trochu strašák u Pasty, zdravotně úplně stoprocentní nebyl, takže jsme neměli jistotu, jestli u doktorů na výstupní prohlídce projde. Nakonec se to podařilo,“ ulevilo se mu.

Pastrňák je nejlepší český střelec posledních let NHL. V sezoně 2019/2020 vyhrál s Alexandrem Ovečkinem trofej pro nejlepšího střelce ligy. V současném ročníku měl zdravotní trable, přesto se podruhé v kariéře dostal na 40 branek.

Jeho tým nakonec vypadl v sedmém zápase play off proti Carolině, útočník posbíral 6 bodů (3+3) a trápil ho prý nakonec jen svalový problém. „Asi to nebylo úplně stoprocentní. Ale podle toho, jak hrál v play off, bylo evidentní, že ho to moc nelimituje a blíží se jeho stav maximu,“ uvedl Nedvěd. Ve středu odpoledne by měl Pastrňák stihnout první trénink ve Finsku a nejspíš by měl hrát ve čtvrtek proti Lotyšsku.

Základní téma tak zní, s kým bude posila hrát. Je známo, že má dobrou vazbu na Davida Krejčího, zkušený mazák mu pomáhal i při příchodu do kabiny Bostonu, oba se respektují, navíc na ledě k sobě pasují. Pastrňák střílí, Krejčí nahrává a brání. Dovedli by si spolu házet nahrávky i ve zhasnuté hale. Baví je chodit na led vedle sebe. Moc toho spolu za Bruins nenahráli.

Pastrňák byl v Bostonu součástí první formace s Bergeronem a Marchandem, přes to nejel vlak. Jen občas, kdy trenér Bruce Cassidy cítil potřebu oživit hru, je dal k sobě. Pravidelně hrál český útočník mimo první formaci až v této sezoně, kde hrál ve druhé lajně s Taylorem Hallem. Jenže to už chyběl David Krejčí, rozhodl se pro rok v extraligové Olomouci kvůli rodině.

Takže je spojit teď v Tampere? Logická volba, i pekelně těžká kvůli tomu, že Krejčí řídí nejlepší český útok s Romanem Červenkou a Matějem Blümelem. „Naše první lajna hraje zatím vynikající hokej, ale samozřejmě to spojení Krejči s Pastou tam je a dává to smysl. Tohle rozhodnutí budou ale řešit trenéři,“ zmínil jen Nedvěd.

S Davidem Pastrňákem mohl z Bostonu přiletět i Tomáš Nosek, taky prošel v pohodě lékařskou prohlídkou. Ale národní tým nakonec zvolil jinou variantu. Přednost dostal David Kämpf z Toronta. „Jsou to podobní hráči. Jak Kämpfik, tak Nosíno měli hodně blízkou roli v týmu. David byl jen víc vytížený v Torontu, hrál tam větší roli, což v našem rozhodování taky hrálo svoji úlohu,“ vysvětlil Nedvěd, český výběr.

Radek Faksa končil sezonu zraněný, takže o něm řeč nebyla. Z úvah vypadl i Ondřej Kaše, který čeká přírůstek do rodiny. „David Kämpf je vynikající two-way hráč. Ukazoval to celou sezonu v Torontu, to jeho vytížení bylo pro něho opravdu velké. Hraje hodně proti těm nejlepším lajnám soupeře, hraje oslabení, takže to je přesně hráč, kterého potřebujeme,“ přidal generální manažer reprezentace.

Naopak nečekaně opustil výpravu Dominik Simon. Útočník nenastoupil do zápasu s Rakouskem a odletěl dopoledne do Česka. „Odpojil se z osobních důvodů. Je to pro nás ztráta, ale vliv na chod mužstva to nemá. Zkrátka se stalo. Jelikož jde o velmi citlivou osobní záležitost a respektujeme Dominikovo soukromí, prosíme o pochopení, že se k celé záležitosti nebudeme více vyjadřovat,“ řekl pouze generální manažer.

Než se připojí hráči z NHL, u týmu dál zůstávají Petr Kodýtek s Petrem Holíkem. Až ve chvíli, kdy Kämpf s Pastrňákem přijedou, odletí nejspíš do Česka i oni. Otazník zůstává ještě nad brankářem Lukášem Dostálem. „Zatím nic nového. Poslední místo v útoku jsme pro brankáře nechat nemohli, regule nám to nepovolily, takže to na pořadu dne nebylo,“ dodal Nedvěd.