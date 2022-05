Energie, hokejovost a kumšt. Analytik ukazuje, jak Pastrňák tým oživil

Lídr, co vede příkladem na ledě

Komentář Jakuba Peslara

„Pro začátek bych ukázal dvě, ne ofenzivní, ale naopak defenzivní situace. Na prvních dvou obrázcích by se chtělo říct, že vedeme 5:0 a nic už se přeci nemůže stát, tak proč makat naplno. To ale nic neznamená pro Davida Pastrňáka, který po ztrátě puku okamžitě přepíná do defenzivy a tvrdě backcheckuje lotyšského soupeře. Jak to dopadlo? Dohrání souboje, obránce Michal Kempný sbírá kotouč a otáčíme hru opět do útoku.“

„Druhá situace ukazuje to, co strhne celý tým. Jde o Davidův příklad. Vidíme odražený puk do rohu. Víte, kdo u něj bude první a svede souboj hned se dvěma Lotyši? Ano, David Pastrňák. Říkáte si, že to je přece normální, že tohle je automatické. Ano, mělo by to tak být a proto buďme rádi za přínos Pasty pro tým, protože s jeho příjezdem bylo tohle nasazení rázem viditelné u všech hráčů. A to je přesně ono. Když hvězdní hráči udělají na ledě černou práci, tak potom i ti ostatní, i když se jim nechce, jdou také do všeho naplno.“

Kreativita a vidění

Komentář Jakuba Peslara

„Parádní příklad kreativity a hokejovosti. A možná i kombinace, která nám tolik chyběla v zápase s Rakouskem. Nutné je říct, že kredit zde zaslouží více hráčů. Dochází ke křížení Davida Pastrňáka a Davida Krejčího. Křížení a prolínání vždy může samo o sobě způsobit zmatek v obraně soupeře, pokud spolu obránci dobře nekomunikují. Největší kus práce tady však odvede Matěj Blümel, který stáhne obránce soupeře uprostřed třetiny k bráně a tím uvolní prostor, který dobře přečte obránce Radim Šimek a potopí se tam. Díky Pastově vidění a ideálně načasované žabce pak vzniká velká šance.“

Pohyb. Příčina úspěchů Pasty, i týmu

Komentář Jakuba Peslara

„Lze není snadné říct, zda šlo o signál, či zda situace jen vyplynula ze hry. David Pastrňák jede pod kruhem a dále za bránou a tím se schovává za celý obranný tvar Lotyšů. Po buly dochází k přehrání po ose bek - bek a Michal Kempný volí shození právě na Pastu, který díky předchozímu pohybu nabral rychlost, jež mu umožnila se ihned uvolnit, vybruslit nad kruhem a střílet přes dvojitou clonu na masce. Vyznačeny jsou dále prvky, kdy se David Krejčí nabízí v mikrosituaci pro přihrávku od Pasty a dále Kempný, který Pastrňáka vykříží z modré čáry směrem k mantinelu, což je důležité, protože to hráči s pukem dává další cesty k řešení situace.“

Klid na holi dává víc možností

Komentář Jakuba Peslara

„Nádherný hokejový moment. David Pastrňák ve svém officu. Pozice, ze které mnohokrát rozvlnil sítě v NHL, obrovské nebezpečí pro soupeře. Lotyši čekají střelu a přímé ohrožení branky, na snímku jde vidět zahleděnost všech hráčů Pastrňákovým směrem, všichni před bránou, vč. vracejícího se hráče do slotu. Nikdo však nevidí Červenku na pravé straně. Nikdo, kromě Davida. Vedeme 2:0.“

Říha ve studiu smekl: Souhra Pastrňák - Krejčí byl extrém a galapředstavení Video se připravuje ...