Platy Čechů v NHL: propad o miliony, Rutta na dvojnásobek. Kdo má nejvíc?

Po humbuku na trhu s volnými hráči NHL se bude stěhovat i řada Čechů. A změna adresy se zpravidla promítá i do výše platů. Střelec Ondřej Palát díky kontraktu na pět let v New Jersey si polepšil. Ne každý se ovšem dočkal nárůstu mzdy. Jaké smlouvy si vyjednala sedmička tuzemských hráčů? Začíná se na částce 750 tisíc dolarů za sezonu, tedy 18 milionů korun.