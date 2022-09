Šéf Ocelářů: Jsme garance dobrého hokeje, ale ne Galacticos. Co Mueller?

Jak si Oceláři povedou bez přísného šéfa střídačky? Projeví se na podpoře klubu všeobecná krize, která se nevyhne ani ocelářskému průmyslu? A který přestup v letním období Jána Modera nejvíc šokoval? Také o tom mluví prezident šampionů v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Jaký podle vás bude Třinec bez Václava Varadi?

„Samozřejmě nám všem bude Václav chybět. Odejít bylo jeho rozhodnutí, chce něco víc. Já jsem si s ním v létě poměrně intenzivně psal, věděl jsem, že půjde k Peltonenovi na krátkou stáž do Finska (IFK Helsinky) a pak i do New Jersey Devils. Člověk mu přeje, aby se mu to tam vydařilo, aby si ho tam někdo všimnul. Venca svým přístupem a vším okolo, má na to, aby mohl dělat kouče i v NHL.“

Slýcháte často - jak si povedete bez Varadi?

„Víte co, ani ne. I když zrovna minulý týden se mě někdo ptal, jestli se náhodou Venca neozval a nechce se vrátit. Každý to bere jako věc, co se stala a nic neuděláme. Ne, nikdo se k tomu moc nevrací, neptá. Co se dá dělat, chybět nám bude, ale my pracujeme dál. Tím odpovídám i na předchozí otázku – Třinec bude i bez Varadi dál pracovitý.“

Bude to svým způsobem začátek nové éry? Přece jenom, Varaďa přišel do Třince jako hráč už v roce 2010 a hlavním trenérem byl posledních pět let.

„Určitě, pro nás to bude velká změna. Když jsme mu dali důvěru, neměl žádné extrémní zkušenosti jako trenér. Za důvěru se odvděčil svoji prací, detailními přípravami na zápas, skutečně si to odmakal. A výsledky se dostavily. Škoda