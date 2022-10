Tak jsem manažer, Martino! Legendární Petr Čech si v Dublinu došel pro diplom

Postavil dům, zplodil syna, zasadil strom. Toť vizitka celého muže. Petr Čech (40) tohle všechno včetně své borovice v pražské botanické zahradě měl, leč coby činorodému člověku mu to zdaleka nestačilo.

Legendární gólman právě dokončil tříleté vysokoškolské studium. Má titul Master of Business (MBA).

Data a čísla

V promoční čepici a v taláru absolventa si v aule univerzity Longford College v Dublinu kráčel pro diplom. Po právu. Hrdě se s ním manažer Petr vyfotil a první gratulantkou byla samozřejmě půvabná manželka a mamka jeho dvou dětí Martina (40). Dcerce Adéle (14) a synkovi Damiánovi (13) se listinou pochlubil až doma. A co že rozebíral v diplomové práci? „Tématem mé byznysové diplomky jsou inovace ve sportu. Hlavně ty digitální, které vylepšují fotbal. Data a čísla. Je to o tom, jak je důležité, aby kluby našly balanc mezi stránkou výkonnosti a byznysem,“ vysvětlil »Čechíno«.

Nové brusle

Stíhá neuvěřitelné věci. V pátek vhazoval slavnostní buly před zápasem NHL v O2 Areně v Libni. V pondělí korunoval své vzdělání v Irsku, a navíc ještě kousek od Londýna zahájil vlastní hokejovou sezonu v brance týmu Guildford Phoenix. „Mám nové brusle,“ napsal »Big Pete« k záběrům z tréninku. No, a k tomu dál bouchá do bicí soupravy jako hudebník. Čím vším ještě může být? „Uvidíme, jaké možnosti se přede mnou otevřou,“ pronesl Petr Čech poté, co skončil ve funkci technického ředitele Chelsea.