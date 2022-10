TOP momenty NHL v Praze: rojení hvězd, Hertlův gól či slovenský otisk

Video se připravuje ... Nejslavnější hokejová show značky NHL se po návratu do Česka znovu postarala o nevšední zážitek. Nejen čeští fanoušci měli možnost během jednoho otevřeného tréninku a dvou zápasů San Jose proti Nashvillu okusit, jak se dělá hokej v zámoří. Nablyštěnou akci, kterou okořenilo také skvělé představení útočníka Tomáše Hertla v rodné Praze, si nenechala ujít i řada známých osobností. V článku iSport.cz si připomeňte nejlepší momenty NHL v české metropoli.

Hvězdné rojení Nejslavnější hokejová liga se do Prahy vrátila po třech letech, výjimečnou událost si tak nenechala ujít řada celebrit. Na výkony Sharks a Predators dohlížel herec Miroslav Donutil , zpěvačka Olga Lounová se svým partnerem Janem Kréglem nebo třeba muzikant Marek Ztracený . Ze sportovních osobností vyčníval hlavně Jaromír Jágr , ale také Petr Čech , Patrik Eliáš či Radim Vrbata, který byl až do pátečního utkání jediným českým hráčem skórujícím při zastávce NHL v Praze. Petr Čech o NHL v Praze: Je pro mě čest házet úvodní buly, budu sledovat gólmany

Hertlova trefa doma Během kariéry už dal krásnější i důležitější branky. Ta v rodné Praze ovšem z paměti lídra Sharks Tomáše Hertla nikdy nezmizí. „Těší mě to, ale byl bych raději, kdybychom vyhráli a já si to mohl užít," mrzelo úspěšného střelce z prvního utkání, kdy si počkal na odražený kotouč a připevnil ho pod horní tyčku. Tribuny explodovaly, nadšení fanoušci hlasitě skandovali Hertlovo jméno. Až jednou bude jako stařec sedět v koženém křesle, rád si na slavný moment vzpomene. Hertl vzal syna na led: Chtěl jsem, aby to prožil se mnou. Šimek popsal zážitek z Václaváku

Slovenský otisk I když se v současných sestavách San Jose a Nashvillu nenachází žádný Slovák, jedna nenápadná stopa zpod Tater pražský dvojzápas se přece jen našla. Američan Kevin Labanc má slovenské předky, část jeho příbuzenstva žije i v Česku. V sobotu na tiskové konferenci mluvil lámanou slovenštinou, pak s nejbližšími vyrazil metrem do města. „Bylo skvělé vidět mou rodinu. Je to zážitek na celý život, rodiče cestu do Prahy plánovali opravdu dlouho,“ vykládal nadšeně Labanc.

Predátor Niederreiter V pátek chladnokrevně zúročil přečíslení, čímž Nashville odskočil do klíčového trháku. Sobotní klání proložil dokonce dvěma zásahy, přičemž zvládl i vítěznou trefu na 3:2 z pozice, kdy by většina útočníků rozduněla plexisklo za brankou. Nino Niederreiter zazářil při svých premiérových startech v dresu Predators. To on stál za dvěma neúspěchy Hertlovy družiny. „Samozřejmě většina haly fandila San Jose, ale myslím, že jsem slyšel i pár Švýcarů,“ provokoval s úsměvem.