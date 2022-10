Jak City málem sáhlo vedle: Kane za 4 miliardy vs. mladší a levnější Haaland

Jak málo chybělo a v současnosti možná nejlepší útočník ve fotbalovém světě Erling Haaland mohl góly a hattricky sázet za jiný tým než za Manchester City. V létě 2021 totiž klub bohatého šejka Mansúra usiloval o jiného kanonýra. Harry Kane už byl jednou nohou na Etihad Stadium, ale Tottenham cenu vyšponoval tak vysoko, až City cukli. A o rok později získali levnějšího, dravějšího a přitom o sedm let mladšího Haalanda, k čemuž by v případě přítomnosti Kanea těžko došlo.

Za Manchesterem City stojí bohatý šejk Mansúr ze Spojených arabských emirátů. Díky němu si může klub dovolit téměř jakéhokoliv hráče za téměř jakoukoliv částku. I proto se v létě 2021 pokusil získat kanonýra Tottenhamu a kapitána anglické reprezentace Harryho Kanea.

Spurs si svého střelce (pře)cenili až na 150 milionů euro, tedy skoro 3,7 miliardy korun. Tuhle částku požadoval klubový šéf Daniel Levy při jednání se Citizens. Podle několika zdrojů manchesterský klub chystal nabídku o něco nižší. Podle zpráv médií se nicméně mělo za hotovou věc, že kluby najdou společnou řeč a Kane se přesune do bleděmodrého dresu.

Zástupci City nicméně později pochopili, že Levy necukne a za míň neprodá. Oficiálně tedy údajně žádnou nabídku neposlali, protože natolik si v té době 28letého střelce zřejmě necenili. Svůj podíl na tom jistě měl i trenér Pep Guardiola, který kvůli hernímu stylu, v němž typického hroťáka moc dosud nevyužíval, neměl velkou touhu Kanea v týmu mít.

SESTŘIH: Man City - Man United 6:3. Divoké derby! Devět gólů i dva hattricky Video se připravuje ...

To mimochodem potvrzují i informace o tom, že Guardiola zrovna dvakrát nestál ani o Haalanda. Citizens ostatně v minulé sezoně získali titul v Premier League bez typického útočníka. I proto v létě do Arsenalu odešel Gabriel Jesus. V týmu španělského stratéga byl útočníkem číslo jedna, ale v základní sestavě prakticky nenastupoval.

Útočný trojlístek se většinou skládal buď z Phila Fodena, Jacka Grealishe, Rijáda Mahréze, Raheema Sterlinga, Bernarda Silvy, nebo právě Jesuse. Ten spíš plnil roli „falešné devítky“ než klasického hrotového útočníka. Když nehrál, naskočil na jeho postu většinou Foden či Bernardo Silva.

Titul a ušetřené dvě miliardy

A teď zpět do letošního přestupního okna. Respektive tedy spíš do dubna, kdy se přestup Haalanda měl definitivně upéct. Španělský stratég sice postově hráče jako je norský střelec příliš nepotřeboval, ale jak se nyní ukazuje, Guardiolův vypracovaný systém takový kanonýr jen posouvá.

Důležité je, že Haaland je o sedm let mladší než Kane, zatím i více střelecky potentní a výrazně lépe pohybově vybavený na napadání, kterým se Citizens prezentují. A teď to zásadní - Manchester vyšel o neuvěřitelných 2,2 miliard korun levněji oproti ceně, kterou stanovili Spurs za Kanea. Místo 150 milionů eur jich zaplatili 60. Tedy 1,5 miliardy korun, což je částka, kterou obdržel Dortmund (bez bonusů pro agenta a hráče).

Pokud jde o plat, dá se očekávat, že by Kane oproti Haalandovi v základní odměně v City asi neostrouhal. Nor má pobírat fixní částku 10,5 milionů korun týdně. Je tu však jedno ale. City vyjdou mnohem dráž odehrané minuty i nastřílené góly, díky nimž má být údajně nejlépe placeným fotbalistou v historii Premier League.

Díky bonusům za tři hattricky v lize během tří týdnů plus za góly v Lize mistrů údajně momentálně vydělává astronomických 25 milionů korun týdně!

Kane vs. Haaland řečí dat

Pojďmě se ale ještě vrátit ke srovnání toho, co mohli City získat během přestupního okna 2021 a koho nakonec, dá se říct místo toho, získali letos. Pro to jsme vybrali útočné statistiky na 90 minut hry. Je však třeba zmínit, že Kaneova role v týmu Antonia Conteho je trošku jiná, než jakou by měl v City a jakou má Haaland, což čísla potvrzují. Mnoho expertů i fanoušků bylo však už loni přesvědčených, že Kane by do kádru i systému anglického mistra moc nezapadl.

Anglický reprezentant v devíti zápasech aktuální sezony vstřelil osm gólů a zapsal i jednu asistenci. Skvělá bilance, ale na téměř mimozemské statistiky Haalanda nemá. Ve stejném počtu duelů nasázel patnáct branek a přidal tři asistence.

Oba nicméně potvrzují střelecké schopnosti. Zapisují totiž více gólů, než napovídá jejich zápasové xG (počet očekávaných gólů z vypracovaných šancí). Mimochodem samotný Haaland má xG na 90 minut 1,10. Je tedy pravděpodobné, že udrží trend alespoň gólu na utkání. Zarážející na tom je, že takové číslo si leckdy nevytvoří ani celý tým.

Ve vyhraných soubojích pak dominuje Kane, jenž jich však musí podstupovat více. Haaland do nich často nemusí a jen těží z práce spoluhráčů, kteří útok budují postupně. Navíc hraje na hřišti výš, což dokládají i dotyky v soupeřově vápně, kterých má průměrně o pět víc než Kane.

Ani Kaneova čísla nejsou špatná, jisté ale je, že City neprohloupili. Na jaře získali druhý titul v řadě a k tomu navíc dost možná nejlepšího hrotového útočníka současnosti.

Jediné, co šejkovi Mansúrovi stále schází, je vysněný „ušatý pohár“ za vítězství v Lize mistrů. Dosáhne na něj konečně Guardiolova parta s Haalandem vpředu?