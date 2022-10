Hradec v play off Ligy mistrů vyzve švédského mistra, začne venku

Hokejisté Hradce Králové se v osmifinále play off Ligy mistrů utkají s Färjestadem. V případě postupu nad švédským mistrem by narazili na lepšího ze souboje mezi Zugem s centrem Janem Kovářem a Mnichovem. V případném semifinále by na svěřence trenéra Tomáše Martince připadl někdo ze čtveřice Rögle, Salcburk, Tappara Tampere a Davos. Rozhodl o tom čtvrteční los v Curychu.

Hradec Králové postoupil do play off z prvního místa skupiny G díky lepší bilanci ze vzájemných utkání se švédskou Frölundou. Při rovnosti bodů i skóre pro něj rozhodl nejvyšší počet vstřelených branek v jednom ze dvou zápasů. Díky tomu byl Mountfield při losu nasazený a mohl narazit na celky z druhých míst ostatních skupin. Český mistr Třinec ani pražská Sparta se do play off nedostaly.

První zápasy osmifinále se budou hrát 15. a 16. listopadu, odvety se uskuteční 22. a 23. listopadu. Hradec Králové začne venku.

Los play off hokejové Ligy mistrů:

Osmifinále (první zápasy 15. a 16. listopadu, odvety 22. a 23. listopadu):

Mountfield Hradec Králové - Färjestad BK

Fribourg-Gottéron - Jukurit Mikkeli

EV Zug - EHC Red Bull Mnichov

Lulea HF - Wolfsburg Grizzlys

Rögle BK - Red Bull Salcburk

Skelleftea AIK - Curych Lions

Tappara Tampere - HC Davos

Straubing Tigers - Frölunda HC.

Čtvrtfinále (první zápasy 6. a 7. prosince, odvety 13. prosince):

vítěz Mountfield Hradec Králové/Färjestad BK - vítěz EV Zug/EHC Red Bull Mnichov

vítěz Rögle BK/Red Bull Salcburk - vítěz Tappara Tampere/HC Davos

vítěz Fribourg-Gottéron/Jukurit Mikkeli - vítěz Lulea HF/Wolfsburg Grizzlys

vítěz Skelleftea AIK/Curych Lions - vítěz Straubing Tigers/Frölunda HC.

Semifinále (první zápasy 10. a 11. ledna, odvety 17. a 18. ledna):

vítěz Mountfield Hradec Králové-Färjestad BK/EV Zug/EHC Red Bull Mnichov - vítěz Rögle BK-Red Bull Salcburk/Tappara Tampere-HC Davos

vítěz Fribourg-Gottéron-Jukurit Mikkeli/Lulea HF-Wolfsburg Grizzlys - vítěz Skelleftea AIK-Curych Lions/Straubing Tigers- Frölunda HC.