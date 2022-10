Venkovní bída a absence opor: Slavia chystá změny. Ale... Vypadl i Douděra?

Fotbalisté Kluže se radují z gólu Jangy do sítě Slavie • Pavel Mazáč / Sport

PŘÍMO Z KLUŽE | Tahle bilance straší. Je totiž k uzoufání. V deseti sezonních venkovních duelech Slavia brala plný bodový zisk jen čtyřikrát, a to včetně exhibičního vystoupení v Gibraltaru v druhém předkole Konferenční ligy proti St Joseph's. Celkem to dělá podprůměrnou úspěšnost čtyřiceti procent. Ve čtvrtek se pustí v Kluži do jedenáctého klání. Je třeba přehodit výhybku. Trenér Jindřich Trpišovský chystá změny v sestavě i úpravy ve způsobu hry.