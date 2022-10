Juniory děsí rakovina! Další mladý český hokejista přiznal vážnou nemoc

A dobře udělali! V pražském Motole »Lokajdovi « řekli, že ho hned další den čeká operace, při níž pak objevili zhoubný nádor. „Pořád jsem doufal, že je to nějaká cysta. Byla to nejhorší zpráva, jakou jsem kdy dostal, už ten pocit nechci nikdy zažít,“ orosí se Lokajíček při vzpomínce. Poté následovala úspěšná dvouměsíční chemoterapie. „Už jsem vyléčený!“ září gólman, který od léta chytá na Spartě.

Pavel Novák (20) - Covidová náhoda

Čekalo ho juniorské MS, s Minnesotou navíc v NHL podepsal nováčkovský kontrakt. Novákovi ale v červnu zhatila zářné plány rakovina. Lékaři ji přitom odhalili náhodou, to když ho klub po prodělaném covidu poslal na krevní testy. Tam se zjistily jisté nesrovnalosti, konkrétní problém se ale dozvěděl až po dlouhé sérii unavujících vyšetření a analýz.

„Nakonec mi volal doktor z budějovické nemocnice, že to dopadlo dobře a mám Hodgkinův lymfom. Spousta lidí by čekala, že to bude velký šok, ale tohle byla ze všech možností ta nejlepší varianta,“ popisoval Novák pro hokej.cz. Měl pravdu, už na začátku října mohl prohlásit, že je zdravý!