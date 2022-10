Martínek se diví prohře. Zvrátí ji ještě protest? Jsi vítěz, vzkazují bojovníci

Daniel Omielanczuk porazil Michala Martínka, ale verdikt by se ještě mohl změnit • KSW

Gong ohlásil konec zápasu a český MMA bojovník Michal Martínek se ve středu klece potkává se soupeřem Danielem Omielanczukem. Děkuje mu za tříkolovou bitvu na turnaji KSW 75, přičemž má v hlavě jedinou myšlenku: udělal jsem dost pro to, abych uspěl. Pak ale přichází šok a obrovské zklamání. Dva ze tří bodových sudí se staví na stranu Poláka, který tak vítězí. „Viděl jsem to společně s týmem jinak. Chtěli jsme dát oficiální protest, ale nakonec s ním přišlo vedení KSW,“ uvedl český těžkotonážník na sociálních sítích.

I při druhém startu pod vlajkou prestižní polské organizace ukázal Martínek vynikající kontry v odstupu. Soupeř narážel do jeho tvrdých direktů, brzy měl zkrvavený celý obličej. Přesto čtyřicetiletý veterán, který má zkušenosti z UFC, nakonec získal bodové rozhodnutí.

„Tohohle chlapa mám rád a respektuju ho, jak nejvíce umím. Ale vše probíhalo podle představ. Ty rozhodčí by si občas měli dát ňákej zápas a připravovat se pět hodin denně po tři měsíce. Třeba by pak viděli věci trošku jinak a objektivněji,“ napsal po boji Martínek, čímž reagoval na výrok polských soudců, pro nějž nenašel pochopení.

A není v tom sám. Už bezprostředně po utkání mu posílala podporu řada bojovníků z domácí scény. „Kdo zápas viděl, ten ví, kdo je opravdu vítěz,“ vzkázal například zástupce UFC a v Česku trénující Uzbek Machmud Muradov.

Omielanczuk údaje na bodových kartách nerozporoval. Během rozhovoru v kleci tvrdil, že si výhru zasloužil, protože předvedl údery, které s protivníkem otřásly. Vedení KSW ovšem nesouhlasí a podle Martínkova vyjádření podává protest proti výkonu rozhodčích. Během nadcházejícího týdne se rozhodne o případném zvratu výsledku. Pokud by k němu skutečně došlo, nastala by bezprecedentní situace. KSW nepamatuje moment, kdy by se zpětně měnil vítěz.

„Chci, abys věděl, že jsi tu bitvu vyhrál. Nikdo v Polsku není hloupý nebo nečestný, tohle se prostě občas stane,“ vysvětloval Martínkovi promotér organizace Maciej Kawulski.

Podpora přišla i od dalších osobností. „Brácho, absolutní nesmysl. Tohle byl tvůj zápas, jasná výhra! Jsem na tebe hrdej,“ napsal český bijec Miroslav Brož. „Při verdiktu se mi zastavil na chvíli dech, to jsem vůbec nepochopil. Velký respekt, jak jsi to ustál. Byl to vítězný večer,“ dodal dabér a herec Michal Holán.

KSW na svých sociálních sítích slíbila, že Martínkovi se smluvním bonusem zároveň vyplatí peníze za předvedený výkon. Pro „Blackbearda“ je však daleko více zásadní rozhodnutí nezávislé komise. V Polsku chce usilovat o titul v těžké váze a případné červené políčko by jeho cestu značně zpomalilo.