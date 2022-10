Zimní královna zpátky ve hře: Ledecká po úrazu poslala pozdrav ze svahu

Letní novinky kolem Ester Ledecké vůbec nevypadaly dobře. Česká šampionka utrpěla zranění, které si vyžadovalo operaci, a tak fanoušci trnuli, jestli a jak moc může tato věc ovlivnit nadcházející sezónu. A podle střípků, o které se Ester dělí na sociálních sítích, se zdá, že olympijská medailistka je v plné formě a připravena se během zimy porvat o další úspěchy!

„Zpátky v černém,“ okomentovala Ledecká svou fotku na lyžích. Pod příspěvkem se pak strhla lavina jásotu ze strany fanoušků. Není se přitom co divit. Útržkovité informace, které se na svět dostaly v uplynulých týdnech, působily všelijak.

Příznivce české královny zimních sportů během léta vyděsila zpráva o tom, že se Ledecká zranila. Podle pozdějších informací měla utrpět zlomeninu klíční kosti, která si vyžádala operaci. O její situaci se před pár dny vyjádřil i prezident Svazu lyžařů ČR David Trávníček. „Mohu jen věřit, že její zdravotní stav se lepší a že bude připravená se brzy nachystat na závody,“ pravil muž, který je zároveň šéfem marketingové agentury Sport Invest, která Ledeckou ještě v minulé sezoně zastupovala.

Velký otazník se objevil ohledně smlouvy. „Problematika reprezentačních smluv po mém příchodu a nástupu do funkce se týkala hlavně Evy Adamczykové (za svobodna Samkové ) a Ester. Můj přístup k problematice je, že si musíme hýčkat to nejlepší, co máme. Odkaz na moji historickou zkušenost byl, že jsem se snažil přenést maximum nejlepšího, abychom mohli smlouvu vylepšit. Aby obě cítily, že jim svaz chce dát maximum,“ pravil Trávníček, který připustil, že Ester zatím nemá podepsaný kontrakt.

„Jednání ještě nejsou dokončena, probíhají zprostředkovaně. Věřím, že se Ester vrátí co nejdřív na svahy a že se brzy dotáhne smlouva. Nejhorší možný scénář bude znamenat, že bude podepsána s účastí na prvním závodě,“ přemítal. A jak je na poslední fotce vidět, Ledecká je připravena ze sebe opět dostat maximum!