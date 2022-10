Šéftrenér o Ledecké a nové značce lyží: Udělají pro ni vše, má servisáka hvězd

Jak budete s týmem Ester Ledecké spolupracovat?

„Budu hlavně v kontaktu s trenérem Tomášem Bankem. Oni se řídí samostatně. Budu jim pomáhat se systémem přihlášení na závody. FIS ho změnila tak, že nebudou klasické schůze, kdy trenér přijde a potvrdí u stolu závodníka, že startuje. Bude se to dělat elektronicky. Tohle budu dělat já jako šéftrenér.“

A přímo na svahu?

„Budeme v kontaktu, budeme spolupracovat i na kopci. Světového poháru v rychlostních disciplínách se bude účastnit minimálně jedna další česká závodnice. Tu možnost máme. V Zermattu by měla startovat Alena Labaštová, výborná juniorka, která na posledním mistrovství světa juniorů získala dvě pátá místa. Jedu tam s ní a s jejím osobním trenérem. Budeme tvořit skupinu, která zajistí trať. Při trénincích sjezdu musíte mít pět, šest trenérů na trati. Každý si jízdy točí na svoje kamery, pak se to analyzuje. Staneme se partnery.“

Ester letos mnohé šokovala přechodem od špičkové firmy Atomic k znovuzrozené značce Kästle. Bude na jejich lyžích stejně rychlá jako dřív?

„Věřím opravdu tomu, že bude stejně rychlá, možná i rychlejší. Firma Kästle je částečně v českém vlastnictví, udělá pro ni naprosté maximum. Má skvělého servisáka, který působil u největších lyžařských hvězd, naposledy u Alexise Pinturaulta. Je to Rakušan, který naposledy působil u francouzského týmu u Headu. V průběhu celého léta na těch lyžích pracoval.“

Nesou s sebou nové lyže nějaká rizika?

„Ano, ale Ester toho poměrně hodně zvládla na jaře, co se týče testování. Na lyže si zvykla. I proto se pro ně rozhodla už tehdy. Nepřinese jí to výrazný problém.“

Jaké mělo její rozhodnutí ohlas v lyžařském prostředí?

„Je to skvělá věc, spojení českého vlastníka a top české závodnice. Pro nás pro Čechy je to super. Ondra Bank se podílel na vývoji, na testování lyží, od chvíle, kdy tu firmu převzal pan Němec. V Atomicu to, myslím, moc dobrý ohlas nemělo, ale musí se s tím vyrovnat. Doufám, že značce přinese Ester dobrou reklamu. A že jí to pomůže, aby byla na podiu každý závod.“