STR stále bez smlouvy, ale fit. Blokovat ji nebudeme, slibuje funkcionář

Z tajemné mlhy kolem sněhové obojživelnice Ester Ledecké se rojí dvě informace. Ta dobrá: STR je po nedávném zranění fit a příští týden začíná přípravu na sněhu. Ta horší: vyjednávání mezi jejím týmem a svazovým úsekem alpského lyžování o reprezentační smlouvě zatím ještě nedospěla k podpisu.

„Před začátkem tiskovky jsem mluvil s jejím novým managementem. Myslím si, že je vůle se nějakým způsobem domluvit a smlouvu podepsat,“ vysvětluje úsekový šéf Forejtek. „Jsme připraveni na varianty podepsaná - nepodepsaná. V žádném případě jí nebudeme blokovat přihlašování na závody.“

Ledecká zažívá hodně turbulentní léto, v němž se rozešla se svou dlouholetou marketingovou agenturou Sport Invest. Místo ní teď vede jednání o smlouvě bývalý squashový reprezentant Jan Koukal se svou agenturou Sportegy.

„Myslím, že to stojí na vyhledávání vzájemného respektu mezi svazem a jejím týmem. Nabídka je na stole,“ říká Forejtek. „Chceme dodržovat nějaká pravidla, ze kterých nemůžeme ustoupit. Něco za to nabízíme a teďka se z její strany zvažuje, jestli je to pro ně dostatečně motivující a vhodné, nebo jestli budou chtít něco upravit. Myslím, že se dohodneme.“

Ochota svazu přihlašovat závodnici i bez podepsaného kontraktu je zásadní. Před čtyřmi lety v podobné situaci svaz hrozil, že Ledeckou přihlašovat k závodům nebude a otec STR Janek Ledecký dokonce emotivně vyzýval k rezignaci tehdejšího předsedu svazu lyžařů Lukáše Sobotku.

Tentokrát je na tom základním shoda, fanoušci se nemusí bát, že by Ledecká například nemohla startovat na únorovém světovém šampionátu v Meribelu.

„Kritéria to neumožní, ale jsme domluveni, že i kdyby nebyla podepsaná smlouva, blokovat ji v jejím závodění nebudeme. Naše priorita je závodník, ten musí být na prvním místě,“ říká Forejtek.

Zřejmě spadla na skateboardu

Ledecká má ale i jiné problémy. V létě se zranila za tajemných okolností s tajemnými důsledky pro svůj zdravotní stav. Podle informací iSport.cz spadla při jízdě na skateboardu a poranila si klíční kost. Kvůli tomu neodcestovala na tradiční soustředění do Chile. Teď už je ale fit a chystá se na jeden z rakouských ledovců k začátku sněhové přípravy.

„Jsem v kontaktu s trenérem Tomášem Bankem. Ester na sobě pracuje, znáte ji, je to profesionál, který se určitě do sezony připraví maximálně kvalitně. Měla nějaké zdravotní komplikace, ale teď je všechno vyřešené a plnohodnotně se vrátila k tréninku,“ říká reprezentační šéftrenér Jan Fiedler. Paradoxně ani k němu se oficiální informace o povaze zranění nedostala.

„Nemůžu vám to potvrdit, protože ani já to nevím. Oni si drží některé informace trošičku víc u sebe, přesnou specifikaci zranění vám potvrdit nemůžu,“ uvedl Fiedler.

Ledecká dlouhodobě těží z vynikající fyzické kondice, která jí už několikrát pomohla při návratech po zdravotních problémech.

„Pauza byla poměrně dlouhá. Ideální to není, ale Ester je profík, je schopná trénink dělat na 130 procent,“ říká Fiedler. „Vzhledem k tomu, že zvládne dvě disciplíny a vyrovnat se v té jedné těm nejlepším, tak věřím, že manko dožene. Nevím, jestli ve startu sezony, ale určitě bude dobře připravená, aby z ní fanoušci měli radost.“

Ledecká určitě nepočítá s prvním závodem Světového poháru, který začíná příští víkend obřím slalomem v rakouském Söldenu. Program rychlostních disciplín má odstartovat listopadovým závodem v Zermattu, jehož osud je ale zatím nejistý kvůli stavu sněhové pokrývky.

„Prioritou budou určitě rychlostní disciplíny. Světový pohár pak pokračuje v Kanadě, Ester by se před ním přesunula na trénink buď do Ameriky nebo do Kanady,“ líčí Fiedler.