Ronaldově sestře ruply nervy: Pustila se do jeho trenéra!

Fanoušci legendárního fotbalisty Cristiana Ronalda (36) trpí spolu se svým idolem. Trenér Manchester United ho do hry neposílá tak často, jak by si hvězda jeho rozměrů zasloužila, a když se slavný Portugalec na hřišti objeví, většinou je políben pořádnou smůlou a góly mu tam příliš nepadají. Situace si už nemohla nevšimnout ani Cristianova sestra Elma (49), kterou trenérův přístup k jejímu bratrovi naštval. S horkou jižanskou hlavou se proto vyjádřila na sociálních sítích!

Manchester United se utkal s Newcastelem a zápas skončil neatraktivním výsledkem 0:0. Ronalda navíc v 70. minutě vystřídal na pokyn Erika ten Haga Marcus Rashford a Cristianova sestra už viděla rudě.

Elma Aveirová na sociálních sítích sdílela printscreen článku s titulkem »Zdůvodnění Erika ten Haga pro výměnu Cristiana Ronalda«. Přičemž u stránky byl také komentář, že pokud bude takto pokračovat, nevydrží nizozemský kouč do ledna. Tato slova pak Elma doplnila o svou poznámku: „Už je pozdě,“ a přidala emotikony značící touhu zvracet.

Vzápětí ale nejspíš její naštvání vychladlo, anebo si uvědomila, že svému bratrovi může vyjádřením ještě více zavařit a raději svůj příspěvek ze sociálních sítí stáhla.

Není to přitom poprvé, co sourozenci fotbalové megastar ukázali na veřejnosti svůj výbuch hněvu. Nedávno zveřejnila naštvaný vzkaz i Cristianova druhá sestra Katia (45), kterou pěkně vytočilo chování Portugalců poté, co podlehli v zápase Španělům. Své krajany tehdy přitom označila za nemocné a hloupé.

„Po jeho boku stojí jeho rodina a ti, kteří ho milují. Vždycky budou stát po jeho boku, ať se děje cokoli. Ale současná doba mě vůbec nepřekvapuje. Portugalci plivou na talíř, ze kterého jedí, tak to bylo vždycky,“ chrlila svou zlobu. „Proto když se někdo objeví z popela a změní mentalitu, vadí to... Vždycky jsme s tebou, můj králi. Uklidni se,“ směřovala slova útěchy ke svému bratrovi.

„Je třeba podat ruku těm, kteří ji vždy podávali Portugalsku. Ale Portugalci jsou nemocní, malicherní, bezduší, hloupí, nevděční a věčně nevděční. Ten chlap, co sedí, klečí na kolenou... Není nikdo, kdo by mu podal ruku. Je to kruté. A to už bylo tolik, ale tolik, co dával a dává. Ten, co sedí, se jmenuje Cristiano Ronaldo a je to prostě nejlepší hráč na světě,“ poukázala nakonec.