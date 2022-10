Ronaldo zkusil rozhodnout kulišárnou. Místo gólu žlutá, Red Devils zuřili

Před zápasem si od Sira Alexe Fergussona přebral ocenění za 700 klubových gólů napříč soutěžemi, ale Cristiano Ronaldo chce přidávat další a další. Proti Newcastlu by se trefa hodila, zápas na stadionu Manchesteru United skončil 0:0. CR7 sice dostal míč do sítě, ale oslavy mu rychle přerušil rozhodčí a Portugalec viděl i žlutou kartu. Taky byl pořádně naštvaný. Na diskutovaný moment se podívejte ve videu.

Zaplněný stadion Old Trafford sice sledoval dost obrovských šancí, ale nedočkal se regulérního gólu. A když už to Cristianu Ronaldovi nevyšlo ze hry, zkusil to na začátku druhého poločasu vychytrale.

Newcastle měl z hloubi vlastní poloviny rozehrávat volný přímý kop. Fabian Schär přiťukl míč směrem ke gólmanovi Nicku Popeovi, který se ho po chvilce rozmýšlení chystal poslat do hry.

Co Schär vlastně udělal? Podal míč kolegovi v přerušené hře, nebo už rozehrál? To možná blesklo hlavou číhajícímu CR7. Zřejmě myslel, že míč už je ve hře, přikradl se na pár kroků k Popeovi a pak vystartoval.

S míčem na noze už šel za prvním gólem, jenže akci rychle přerušila píšťalka rozhodčího. Craig Pawson byl toho názoru, že míč ve hře nebyl, a Ronalda zastavil. CR7 reagoval podrážděně až vztekle, stejně jako většina Red Devils. Za protesty vyfasoval žlutou kartu.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat, všichni to viděli," odsekl na pozápasové tiskovce kouč Manchesteru Erik ten Hag. Trenér Magpies Eddie Howe byl o kus sdílnější: „Pro mě bylo jasné, že Nick vyčkával před rozehráním, pak mu Ronaldo sebral míč. Kdyby ten gól platil, bylo by to velmi těžké spolknout.“

Portugalec sice nastoupil počtvrté za sebou v základní sestavě, do konce ale nevydržel. Po střídání v 72. minutě na něm bylo znát rozčarování. Rudí ďáblové jsou po remíze v tabulce Premier League pátí, ale čelo se jim vzdaluje, Newcastle je těsně za nimi.