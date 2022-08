Turbulence v United: zprávy o prodeji i pokus o hvězdu. Ronaldo štve ikonu

Fred dumá nad tím, co je špatně? • ČTK / AP / Dave Thompson

Po zoufalém výkonu na přestupovém trhu by se Manchester United přece jen mohl dočkat špičkového transferu. Podle agentury Bloomberg rodina Glazerových zvažuje prodej menšinového podílu, na což pohotově zaregoval nejbohatší Brit s touhou vlastnit fotbalový klub. Fanoušky kromě toho může aspoň potěšit i troufalý pokus o drahého Joãa Félixe. Nahradí talent z Atlétika odcházející hvězdu Cristiana Ronalda?

Zatímco trenér Erik ten Hag požádal po hrůzostrašném vstupu do nové sezony o posily do kádru, legendární obránce Gary Neville volal po změně v těch nejvyšších patrech. A jeho opakované výzvy se mohou proměnit v realitu.

Už ve středu vtipkoval o zájmu o United nejbohatší muž planety Elon Musk, později ovšem přispěchal se seriózním návrhem Jim Ratcliffe s napěchovaným pytlem peněz. Rodina Glazerových, která vlastní slavný anglický klub už od roku 2005, je prý ochotna mluvit o prodeji menšinového podílu.

„Tohle je nejlepší zpráva, kterou fanoušci United v poslední době dostali. Letos v létě je to pro ně emocionální horská dráha," komentoval informaci skotský novinář Jonathan Northcroft.

Glazerovi se klubu nechtějí zbavit, jejich plán je do něj pouze přivést investice. A Ratcliffe může bezesporu poskytnout zajímavou finanční injekci. Jeho jmění má hodnotu asi 12 miliard liber (asi 348 miliard korun) a vlastní čtvrtý největší podnik chemického inženýrství na světě.

Ratcliffe je zároveň vlastníkem cyklistického týmu Ineos Grenadiers a fotbalových klubů Nice z Ligue 1 a švýcarského Lausanne. Nedávno usiloval také o převzetí Chelsea po ruském oligarchovi Romanu Abramovičovi.

Vlastnit fotbalový klub v Anglii je prý jeho touhou. „Pokud je Manchester United na prodej, Jim je určitě potenciálním kupcem,“ prohlásil mluvčí aktuálně nejbohatšího Brita.

Pikantností ovšem podle Sky Sports je, že 69letý Ratcliffe vlastní permanentku Chelsea, tedy jednoho z rivalů United. Na druhou stranu pochází z Manchesteru a vyrůstal jako fanoušek, který má srdce na Old Trafford.

Pokus o „neocenitelného“ hráče

Ať už ale příchod nového investora dopadne jakkoliv, Ten Hag potřebuje okamžitou pomoc na hřišti. Jeho tým se po ostudných porážkách s Brightonem (1:2) a Brentfordem (0:4) ocitl v ligové tabulce na posledním místě.

K zamyšlení je především šest inkasovaných gólů po úvodních dvou kolech, ale také pouze jeden vstřelený. Cristiano Ronaldo dosud mlčí, Marcus Rashford ani Jadon Sancho na trefy z letní přípravy zatím nenavázali.

Zaseknutou pušku United by mohl napěchovat střelným prachem portugalský talent João Felix, kterého si už od léta 2019 hýčká Atlético pod vedením Diega Simeoneho. Tehdy ho z Benfiky vykoupili za 113 milionů liber (zhruba 3,2 miliardy korun). Zástupci anglického klubu podle zahraničních médií poslali do Madridu lukrativní nabídku ve výši 130 milionů eur (asi 3,25 miliardy korun).

Výsledek? Španělé se o tom nechtějí bavit. Důkazem toho je i Felixova fotka na klubovém twitteru s jasným vzkazem: „Neocenitelný." Jenže fotbalový svět už mnohokrát ukázal, že každý má svou cenu.

United se po pasivitě na trhu konečně rozjeli. Zatím ale jen sondují možnosti. Pokukují po Felixově kolegovi z útoku Alvaru Moratovi, Christianu Pulišičovi z Chelsea, Sašovi Kalajdžićovi ze Stuttgartu nebo se znovu vrátili k Brazilcovi Antonymu z Ajaxu. Dřív od něj ustoupili kvůli vysoké cenovce - mezi 80 a 100 miliony eur (až 2,5 miliardy korun). Možná je prý dohoda se středopolařem Casemirem z Realu Madrid.

Co nejrychleji si na Old Trafford musejí také vyřešit vleklé peripetie s Cristianem Ronaldem. Od jeho výroku, že chce opustit United, se v médiích neustále řeší jeho budoucnost. Momentálně sílí názory, že se může vrátit do Sportingu Lisabon. Ale pouze zadarmo.

Hvězdný portugalský reprezentant se kvůli veškerým spekulacím tento týden opřel do zástupců tisku a uvedl, že lžou. „Mám notebook a za posledních pár měsíců ze sto zpráv bylo pravdivých jen pět," prohlásil Ronaldo. „Za pár týdnů poznáte pravdu."

Někoho tímto příspěvkem mohl uklidnit, mezi takové ale rozhodně nepatří Gary Neville. „Proč musí nejlepší hráč všech dob (podle mého názoru) čekat dva týdny, aby řekl fanouškům Manchesteru United pravdu? Teď vstaň a mluv. Klub je v krizi a potřebuje lídry, aby ho vedli. On je jediný, kdo může chytit tuto situaci za pačesy!“ napsal na twitter.

Kdo opravdu vytáhne Manchester United z propasti, do které v úvodu nového ročníku zapadl?