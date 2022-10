Vdova po kapitánovi Sparty Koubková oslavila sto let a těší se na derby: Bican manželovi vyrazil zub!

Paní Jaroslava Koubková si vybavuje, jak její manžel, fotbalista Sparty i reprezentace Ladislav Koubek (†72), přišel po derby domů s vyraženým zubem. „Udělal mu to Pepi Bican, to je moje vzpomínka na legendárního slávistu,“ usmívá se rozená sparťanka. Včera ve zdraví oslavila sté narozeniny!

Dnes se fotbalisté seznamují s partnerkami přes sociální sítě, jak jste se poznali vy?

„Bydleli jsme u hřiště SK Kročehlavy na okraji Kladna. Moje sestra pozvala hráče na silvestrovskou oslavu, a tam jsme se poznali. To končil rok 1939 a začínal 1940.“

Platilo už tehdy, že na fotbalistovu kariéru má žena velký vliv?

„Oni s Kročehlavy hodně vyhrávali, takže ten přestup do Sparty si Láďa vykopal sám. Ale je pravda, že když přišel funkcionář Sparty Smetana a zeptal se: Slečno, nevíte, kde bydlí pan Koubek?, tak jsem ho za ním dovedla. To jsme ještě nebyli manželé, svatba byla až v prosinci 1945.“

Byla by, kdyby místo do Sparty šel do Slavie?

„No, to tedy nevím, asi ne. Já jsem jako holka šla s bratrancem na houby a po chvilce jsem se ho zeptala, komu fandí. Slavii, odpověděl. Se slávistou na houby nejdu, řekla jsem a otočila se domů. Měla jsem to tak prostě dané.“

Váš muž má se Spartou pět titulů z let 1943 až 1954. Chodila jste na jeho zápasy?

„Ano. Mám z té doby krásné vzpomínky na plné stadiony. Ne že by se tam fanoušci chovali nějak vybraně, ale nebylo to takové hulvátské jako dnes. Člověk se nemusel bát. Ale manžel zemřel před třiceti lety a od té doby sleduju fotbal jen v televizi. Když je to pěkný zápas, dokoukám ho do konce.“

Byl to před 80 lety jiný fotbal?

„Sportovně si to netroufnu srovnávat. Ale můj pocit je, že tehdy to hráli srdcem a dnes pro peníze.“

Ve Slavii zářil Bican. Spartě pomáhal tehdy Vlasta Burian, začátkem čtyřicátých let byla na sestup a on pomohl i finančně. Možná přispěl i na přestup vašeho muže. Setkala jste se s nimi?

„Na Bicana mám jako vzpomínku právě ten vyražený zub. A Vlasta Burian? Z toho si muž udělal legraci. Podepisoval se tehdy na přání hráčům na pohledy. Láďa jeden takový vzal a dopsal tam: Pozdrav sám sobě posílá Vlasta Burian... A poslal to do divadla, kde Burian šéfoval.“

Mělo to odezvu?

„Ano, prý měl štěstí, že poštu ten den v divadle přebíral sám Vlasta Burian, takže to nikdo další neviděl. Jinak by to prý byla velká ostuda!“

Ještě k tomu zubu. Omluvil se Josef Bican?

„O tom muž nikdy nemluvil. Myslím, že to tam neproběhlo úplně dobře, to víte, byl to jistě vyhecovaný zápas... Manžel si pak nechal udělat zub a pamatuju si, že když zrovna nebylo derby, sparťani se slávisty vycházeli dobře, žádné nepřátelství tam nebylo.“

Máte v rodině nějaké následovníky? A stojí na stejné straně?

„Syn Ladislav fotbal nehrál a možná je to dobře, bydleli jsme v Praze naproti stadionu Slavie a on z okna viděl na tréninky. Je samozřejmě sparťan. Fotbal hrála i dcera za Boleslav. Jednou nastoupila za Teplice proti Slavii a vyhrály. Ale manžel to neviděl rád, fotbal měl za čistě mužský sport.“

Co vnoučata?

„Vnuk Michal hrával za Lokomotivu Praha i Spartu. A osmiletý pravnuk Maxík hraje za Újezd nad Lesy. Ten zná snad všechny současné slavné fotbalisty světa i jejich platy...“

Je ještě něco, co byste si přála zažít nebo vidět?

„Přála bych si ještě pár let tady ve zdraví pobýt. A aby na mě na internetu vyskakovaly jiné zprávy než to, že Rusko válčí na Ukrajině. Zkrátka aby bylo všem zase líp.“

Omluva po 75 letech PRAHA

Sparťan Ladislav Koubek (†72) se slávistou Josefem Bicanem (†88) patrně dávno hrají fotbal za nebeské jedenáctky, ale na jejich epizodu s vyraženým zubem jsme se zeptali Ivana Bicana (76), Josefova syna. „Přiznám se, že o tom slyším poprvé. Jsem přesvědčený, že si to už tehdy vyříkali. Ale pro jistotu se za tátu po těch letech omluvím,“ smál se Ivan Bican. „Paní Koubkové přeju hodně zdraví a spoustu dalších let, je krásné, že je stále ve zdraví tady s námi,“ vzkázal do Boleslavi.

Legendární Ladislav Koubek

Ladislav Koubek se narodil 21. dubna 1920, zemřel 9. října 1992.

Nejlepší léta prožil ve Spartě (1941 – 1956), nastupoval i za Československo (1946 – 1956). V obou týmech byl kapitánem.

Po kariéře byl hrajícím trenérem TJ Auto Škoda Mladá Boleslav.

Při 120. výročí založení Sparty byl uveden mezi elitní výběr Železná jedenáctka Sparty.

Se současným trenérem Hradce Králové Miroslavem Koubkem (71) nejsou v žádném příbuzenském vztahu.

Oslavenkyně Jaroslava

Jaroslava Koubková včera oslavila sté narozeniny.

Má dceru Jaroslavu, syna Ladislava, 5 vnoučat a 4 pravnoučata.

Pracovala v Poldi Kladno, po letech v domácnosti pak v Čedoku (1960 – 1988).

Procestovala řadu zemí, zamilovala si zejména Jugoslávii.

Čas tráví v létě na chatě, chodí ráda na houby.

U televize sedí málo, zato u počítače často, komunikuje i přes Facebook, WhatsApp, používá chytrý mobil.

Derby skončí 3:2 pro rudé: Góly dá pan Kuchta

Paní Koubková projevila náklonnost ke Spartě, i když byla požádána o tip na nedělní derby. „Skončí tři dva pro Spartu a dva góly dá ten, co nedávno převlékl dres, pan Kuchta se jmenuje,“ věštila bez pobízení. „Prostě mu věřím.“ Po připomínce, že se derby hraje v Edenu, kde Slavia v lize ještě neztratila ani bod, povídala: „Doufám, že se sparťani porazit nenechají!“ Ostatně Sparta je poslední, kdo tam vyhrál, letos v květnu derby skončilo 1:2 z pohledu Slavie.

304. derby pražských »S«

Neděle 19:00 v Edenu (vysílá O2 TV).

Rozhodčí: Zelinka.