Kempný si u fanoušků přestupem do Sparty zavařil: Přejí mu smrt!

Ještě před pár lety tvrdil Michal Kempný, že si nedokáže představit oblékat dres Sparty. Lidé se ale mění a názory taky. Možná proto se nakonec rodák z Hodonína rozhodl smlouvu s pražským extraligovým klubem podepsat. To mu ale někteří hokejoví fanoušci dávají pořádně sežrat a někteří jdou pod náporem emocí až daleko za hranu únosnosti…

„Nedovedu si moc představit, že bych měl v budoucnu podepsat ve Spartě,“ tvrdil před dvěma lety Kempný v pořadu TIKI TAKA. Tím větší šok teď na jihu Moravy uštědřil svým krajanům, kteří nepočítali, že v případě jeho návratu z NHL budou na Rondu vídat Michala jako protivníka.

Kempný to teď na sociálních sítích schytává za svůj nestálý postoj ze všech stran. „Teď sis zavřel brány do Komety. A to ti pomáhala, i když jsi byl zraněný. Kryso. Sliby chyby,“ okomentoval jeden z rozhořčených hokejových příznivců video, kterým Kempný ukazuje svůj příchod do hokejové Sparty.

Stále se přitom jedná o jeden z těch mírnějších komentářů. Drsnější slova volil naštvaný komentující pod příspěvkem o zásnubách, který na svém profilu měla Michalova partnerka Nicola. „Ať zkape, ty m**ko,“ napsal pod jejich společné fotografie.

Jeho drsná slova pak Nicola sdílela ve svém příběhu: „Radost posledních dní,“ naznačila, že takových nechutností jim chodí víc.

Před dvěma lety ještě Kempný své vyjádření doplnil o slova, že neví, jak by jeho spojení se Spartou brněnští fanoušci kousali. Jak je vidět, jde jim to opravdu ztuha.