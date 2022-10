Kempný sledoval výhru Sparty. Dárek z nebe, dodá nám klid, doufá Patera

V létě poděkoval za zájem a podškrábnul dohodu se Seattlem. Zaoceánské angažmá však nakonec netrvalo ani tři měsíce. Sparta tak připravenou smlouvu pro Michala Kempného znovu vytáhla ze šuplíku, oprášila a připravila k podpisu. Obránce v pátek přiletěl do vlasti, v sobotu vše zpečetil. O den později pak z VIP boxu sledoval dvoubodovou výhru.

„O příchod Michala jsme stáli už od léta, kdy jsme byli domluvení v případě, že by mu nevyšlo angažmá v NHL. Jsme moc rádi, že jsme zůstali dál jeho první volbou. Je to obrovská posila do naší defenzivy,“ hlásí spokojeně sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Právě obranná činnost je na startu ročníku zatím největším problémem Sparty. „Moc se na něho těšíme. Michal je světová extratřída! Hrál v NHL, má Stanley Cup. Dodá nám velké zkušenosti do kabiny, což nám i v téhle situaci, kdy se nám tolik nedaří, může pomoct. Možná mu trochu může trvat, než si zvykne. Musíme s ním být určitě trpěliví. Do sezony a následného play off nám ale určitě strašně moc pomůže,“ ví Michal Řepík.

Podobně mluvil i trenér Pavel Patera. „Celou dobu jsme sháněli obránce. Jsme strašně rádi, že nám teď Michal spadl z nebe,“ pravil. „My bychom si taky přáli takový dárek z nebe,“ rozesmál se asistent kouče Mladé Boleslavi Petr Haken, který s nataženýma rukama a pohledem vzhůru začal kroužit kolem Patery. Pak se omlouval, že kolegovi přetrhl nit. „Teď vůbec nevím, kde jsem skončil. Samozřejmě Michal bude obrovská posila. Týmu dodá v zadních řadách klid,“ doplnil Patera s úsměvem a rozloučením, že spěchá na fotbalové derby.

Nechybělo moc, aby byla jeho nálada podstatně pochmurnější. Ještě necelých pět minut před třetí sirénou Sparta vedla 2:0 a šla si po třech prohrách konečně za vítězstvím. Jenže Boleslav do gongu zvládla srovnat. Na 2:2 dotáhla při hře bez gólmana. Do šesti šli Bruslaři už tři minuty před koncem. Na liduprázdnou klec se řítil Roman Horák, tísněn soupeřem, však selhal a bekhendem puk poslal těsně vedle branky. Z protiútoku zelenobílí udeřili.

Druhý bod a výbuch radosti pak trefil Řepík po báječné přihrávce právě Horáka. „Měli jsme to ve svých rukou. Zase se tam ale necháme zamotat ve třetině. Přihrávka zpoza branky a gól. Poslední dobou se nám to stává často. Pak srovnání ve hře soupeře bez gólmana. Škoda, zbytečně jsme si to nechali utéct,“ vrtěl hlavou kapitán.

„Vypadalo to, že rozhodne jeden gól. Nakoplo nás dobře sehrané oslabení ve třetí třetině. Pak jsme začali být lepší, dostali jsme se do vedení. Bohužel jsme ho udržet nedokázali. Naši zkušení hráči pak naštěstí rozhodli. V padesáté minutě bychom dva body brali, ale teď... Nakonec asi taky. Jsme opravdu rádi za vítězství,“ přidal Patera.

I přes výhru byl Řepík k výkonu týmu poměrně kritický. A nejen k tomu nedělnímu, nýbrž celosezónnímu. Dobře ví, že představení party z metropole má zatím k ideálu daleko. „Snažíme se zlepšovat zápas od zápasu. Nejsme zatím v optimální formě, v jaké bychom chtěli být. Víme o tom, mluvíme o tom, pracujeme na tom. Třeba i tenhle zápas nám pomůže k tomu, že se líp rozjedeme.“

Spartu stále trápí herní výpadky. Třeba ve druhé třetině s Bolkou měla pouhé tři střely na branku, nepředvedla nic. Až na startu třetí části se zvetila. „Musíme se víc tlačit do branky, vytvořit stlak. Udržet puk v útočném pásmu. Musíme to ještě dost zlepšit. Máme dost zkušený mančaft, aby se nám to povedlo,“ dodal Řepík.

Další utkání Spartu čeká ve středu na svém ledě s Vítkovicemi. To už v sestavě bude i Michal Kempný.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:25. Řepík, 52:38. Tomášek, 63:21. Řepík Hosté: 55:37. Lunter, 58:39. P. Kousal Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Krutil, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Mikliš – Sobotka (A), Horák, Řepík (C) – E. Thorell, Tomášek, D. Simon – Forman, D. Vitouch, Konečný – Safin, G. Thorell, M. Vitouch. Hosté: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Stříteský, Lintuniemi, Hanousek, Štich – Åberg, Fořt, J. Stránský (C) – Lunter, Lantoši, Šťastný (A) – Kantner, Kotala, P. Kousal – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Ondráček, Šimánek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7 563 diváků

