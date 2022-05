Nedvěd chystá řez, z NHL má slibů víc: Jaškin mi volal sám. Co brankáři?

Od pondělí se začnou do Česka sjíždět hráči NHL. Generální manažer týmu Petr Nedvěd oznámil sedm jmen, se kterými počítá pro Švédské hry. Patří sem Dmitrij Jaškin, který po operaci kolene nehrál od listopadu. „Hráči mají chuť reprezentovat, což nás těší. Budeme teď ještě lepší, o tom není žádná diskuze,“ říká Nedvěd. Plánuje pak oslovit i ty, kteří vypadnou v 1. kole play off, odkud může prý reálně dorazit na MS ve Finsku 5 - 7 hráčů.

Nehlodá po kanonádě 9:3 se Švédskem trochu myšlenka, jestli je dobře do národního týmu tak hodně zasáhnout?

„Po zápase se Švédskem, který byl fantastický, vás to třeba napadne. Hodně jsme takové utkání potřebovali a ještě lepší je, když se povedou víckrát po sobě. Už s Finskem kluci podali velmi dobrý výkon. Sem tam nám zápas dřív vyšel, ale příště to už nebylo takové. Byl jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat a viděl jsem tam samá pozitiva. Ano, je to teď těžké, dost kluků tady strávilo delší dobu. Ale tak to chodí, mužstvo je před mistrovstvím živý organizmus.“

Všichni z NHL mají jisté místo pro MS?

„U některých jistota asi je, ale všichni musí podávat výkony, na které jsme zvyklí a musí si o místo říct. Vy se ptáte ale hlavně asi na Dimu Jaškina, co?“

Ano, naposledy hrál 14. listopadu, kdy mu soupeř málem amputoval nohu v koleni.

„Měl vážné zranění, dlouhou dobu nehrál. Jsme ve spojení ale už měsíc, Dima trénuje a chystá se na zápas. U něj je to s velkým otazníkem, ale s Karim Jalonenem jsme se domluvili, že mu šanci dát chceme. Uvidíme, co ukáže na ledě.“

Jak vás vlastně napadlo, že oslovíte dlouhodobého maroda?

„Musím přiznat, že mi Dima sám volal. Pak jsem to konzultoval s trenéry, nebyl jsem si jistý, že bude moci v sezoně nastoupit. Říkal jsem mu, že pro něj, ani pro nás, nemá smysl, aby do toho šel, kdyby nebyl stoprocentní. Ujistil mě, že stoprocentní je a trénuje. Herní manko má, takže i z tohoto důvodu je s otazníkem. Ale chce se o mistrovství porvat.“

Zviklat Jakuba Voráčka s Dominika Kubalíka se nepodařilo?

„Kuba Voráček mi říkal, že v průběhu sezony prodělal několik drobnějších zranění a spoustu zápasů odehrál pod prášky proti bolesti. Proto se teď potřebuje dát v první řadě v následujících měsících zdravotně dohromady. Dominik Kubalík přiznal, že celá sezona byla pro něj hodně náročná a vzhledem k tomu, že nemá v NHL podepsanou smlouvu, potřebuje co nejdelší letní pauzu, aby se co nejlépe připravil na příští ročník. Oba kluci mi říkali, že je to moc mrzí a že budou letos nároďáku držet palce na dálku.“

Hlavním esem by měl být Tomáš Hertl?

„Všichni se budou dívat na Hertlika, to je jasné. Vím, že je to ohrané, ale není to o jednom hráči. Musíme hrát kolektivně, tak jako proti Švédsku. On bude náš go-to guy (výjimečný hráč, na kterého ostatní spoléhají). Ale taky máme ještě Krejču, Špaček hraje vynikající hokej, Jiříček taky... Pořád je tady hodně věcí, o kterých přemýšlíme, vynikající zápasy odehrál v Ostravě Matěj Blümel, přijedou i další kluci z NHL.“

Vejmelka překvapil, role vystavovat nebudeme

Jedním z nich je i Karel Vejmelka. Má jisté místo mezi prvními dvěma gólmany?

„Zdeněk Orct nerad brankáře vystavuje do nějakých rolí. Karel má za sebou vynikající sezonu, nominaci si zasloužil. Doufáme, že MS odehraje ve stejném stylu, jak se prezentoval v NHL. Bylo to třeba trochu překvapující, ale taky zasloužené. Arizoně se zrovna nedařilo, Karel je zvyklý na hodně střel. V našem systému by na něj tolik puků jít nemělo, takže o to jednodušší by to mohl mít. Ale žádného brankáře do role jedničky, nebo dvojky vystavovat nebudeme.“

Věříte, že na rozdíl od slabé Arizony zažije s národním týmem víc vítězství?

„Brankářů v NHL máme hodně, ale Karel je jeden z mála, který se stal jedničkou. Chytal a to je věc, kterou potřebujeme. Může se pak situace ještě vyvinout nějak jinak s dalšími brankáři, ale to teď řešit nebudu, ani teď nemůžu. Máme tam další adepty v prvním kole.“

A co se týká hráčů, kteří hrají o Stanley Cup, máte od někoho příslib?

„Ano, kluci mají zájem, jen když ještě hrají sezonu, tak se o jménech bavit nemůžeme.“

Když se ještě otočíme do Evropy, o bratry Kováře stojíte?

„Až jim skončí ve Švýcarsku finále, tak se s nimi spojíme a uvidíme.“

Hráče, kterým skončilo finále extraligy, jste už oslovili?

„Ano, telefony kluci normálně berou. (usměje se) Hráče řešíme, bavíme se o tom v realizačním týmu. V neděli zase budeme muset udělat nějaký řez.“

Když si spočítám, že přijede 7 hráčů z NHL, k nim David Krejčí, pak ještě 6 lidí z prvního kola Stanley Cupu a třeba 3-5 finalistů z extraligy. Tak se hraje o nějakých 6-8 místo pro mistrovství světa?

„Takhle bych nespekuloval. Počkáme, tohle nemá cenu vůbec řešit a spekulovat o počtech.“