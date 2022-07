To není Jágr?! Kempný zmátl fanoušky Seattlu. Opět zabojuje o NHL

Že by si snad generální manažer Seattlu Ron Francis po letech vzpomněl na někdejšího parťáka z Pittsburghu a zajistil pro něj v padesáti letech velký comeback do NHL? Kdepak. Jaromír Jágr se do zámoří (aspoň zatím) nevrací, byť při letošním otevření trhu s volnými hráči vzkázal klubům, že je k dispozici. Každopádně příznivci nejmladšího týmu nejprestižnější hokejové soutěže světa si na kladenskou legendu v pondělí vzpomněli, když vedení Krakena oficiálně představilo Michala Kempného jako novou posilu do obrany.

„Vždyť je to celý Jaromír Jágr,“ napsal jeden z uživatelů twitteru. Další fanoušek Seattlu na sociální síti se na dálku dotazoval vedení klubu, jestli si je jisté, že náhodou nepodepsalo nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL. Rozhodně se příznivci Krakena shodli na tom, že je bývalý zadák Chicaga či Washingtonu velice podobný slavnému krajanovi.

V Seattlu se Kempný může zapsat do historie jako první český hokejista, který za Krakena nastoupil do utkání NHL. Před rokem byl k tomuto primátu nejblíže brankář Vítek Vaněček, při rozšiřovacím draftu se ale bleskovou rychlostí vrátil v rámci výměny zpátky k Capitals.

Bronzový medailista z šampionátu ve Finsku se klubu z amerického státu Washington upsal na rok za minimální odměnu – 750 tisíc dolarů. Vzhledem k dlouhým zdravotním problémům, které Kempného v posledních letech tížily, pravděpodobně nemohl čekat lepší nabídku z NHL. Poté, co většinu minulé sezony strávil na farmě v AHL či jako zdravý náhradník v hlavním týmu Washingtonu, se mluvilo dokonce o tom, že se vrátí do Česka.

Velký zájem měla Kometa, za kterou jednatřicetiletý rodák z Hodonína hrával v Tipsport extralize. Kempný ale stále dával přednost setrvání v NHL, což se nakonec povedlo. V Seattlu, kde se vítěz Stanley Cupu 2018 potká například s někdejším spoluhráčem Justinem Schultzem, si váží cenných zkušeností z cesty za celkovým triumfem. Na soupisce Krakena tak potkáte i další šampiony – Vince Dunna, Jadena Schwartze (oba slavili v roce 2019 se St. Louis) či Andrého Burakovského, novopečeného vítěze s Coloradem.

Kempný, pro kterého se v Seattlu rovněž jedná o slušnou šanci na restart kariéry v zámoří, má společně s výše zmíněnými šampiony dodat Krakenovi zkušenost z vítězství a pořádnou dávku sebevědomí. Přesně to stále mladý klub na začátku své existence v NHL potřebuje.

